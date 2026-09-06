Medicamentos hasta cuatro veces más caros en Argentina

Hugo Magonza, presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS) y director del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (CEMIC), explicó cuáles son las principales causas por las que el precio de los medicamentos es hasta cuatro veces más caro en la Argentina que en otros países del mundo.

El titular de la UAS comenzó explicando que, dentro del gasto directo de la atención médica de un afiliado con una prepaga, el precio del medicamento pasó de un 15% a representar entre un 35% y 38%.

Según argumentó, las principales razones por las que hubo este desfasaje son dos: por un lado, el precio del medicamento; por el otro, la aparición de ciertos medicamentos que «son muy buenos pero a su vez más caros», entre los que mencionó la aparición de medicamentos biológicos y oncológicos.

En ese sentido, Magonza utilizó el caso de España -que es el país con el que la UAS realiza la comparación de precios- y afirmó que el gasto de bolsillo para la persona que va a la farmacia representa una multiplicación de hasta 4 veces, es decir, un 300% por arriba.

«A partir de 2002, se empezó a abrir la brecha de las curvas: el costo iba por una y los ingresos, pisados por los distintos gobiernos, fueron por otra», sostuvo en declaraciones a Splendid AM 990.

El director del CEMIC también manifestó que los medicamentos están 8,5% por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a partir de ese año en adelante. «En tanto, la cuota en ese mismo período está 18% por debajo del IPC«, precisó.

«Acá se mide el medicamento que uno consume en la farmacia, no el medicamento que cuesta una fortuna».

Recientemente surgió un informe reservado que circula entre funcionarios, al cual accedió la Agencia Noticias Argentinas, que indica que los medicamentos de uso frecuente en la Argentina son sensiblemente más caros que en el exterior.

En tres tratamientos crónicos de alto consumo, la levotiroxina cuesta US$ 19,3 por mes en la Argentina contra US$ 3,1 en el exterior; la atorvastatina, US$ 43,1 contra US$ 8; y la metformina, US$ 26,1 contra US$ 5,3.

El trabajo analizó una canasta de 17 principios activos esenciales y comparó los valores de venta al público en farmacias con los de Brasil, Estados Unidos, Francia, España e India.

Por último, Magonza afirmó que el sistema de salud argentino «es muy bueno» aunque «tiene una enorme cantidad de ineficiencias y agujeros negros«. Estas deficiencias podrían ser corregidas mediante normas por vía legislativa, y así poder «devolver de las ineficiencias y los abusos una parte de eso al recurso que tiene que ir a la salud de la gente».