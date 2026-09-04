Matan de un disparo a un lobo marino cerca de Santa Teresita

Un lobo marino de un pelo de casi 200 kilos fue rescatado en Santa Teresita por la Fundación Mundo Marino, tras un aviso de Fundación BioCosta. El animal presentaba una herida grave provocada por un disparo de arma de fuego. A pesar de los esfuerzos veterinarios, murió poco después de su ingreso al Centro de Rescate.

La necropsia confirmó que el proyectil impactó en el hombro derecho, provocando fractura ósea y contusión pulmonar. La herida derivó en una sepsis avanzada, que deterioró progresivamente su estado hasta causar la muerte.

Una agonía evitable

La médica veterinaria Juana Caferri detalló que el animal permaneció varios días con vida tras el disparo, sufriendo dolor intenso y una infección que avanzaba sin control: “El impacto no le provocó una muerte inmediata: el animal permaneció con vida durante varios días, mientras la herida se deterioraba y la infección avanzaba”.

Este cuadro refleja la crueldad de la acción humana y la vulnerabilidad de la fauna silvestre frente a la violencia.

Interacción con la pesca artesanal

Durante la necropsia se hallaron restos de redes de pesca en el estómago del animal. Los lobos marinos suelen acercarse a las artes de pesca para alimentarse de los peces capturados, lo que genera conflictos tanto para el animal porque es una estrategia de supervivencia, como para el pescador, ya que significa roturas costosas en las redes.

Este caso evidencia cómo la interacción entre fauna silvestre y actividades humanas puede terminar en violencia, con consecuencias fatales para los animales.

Testimonios de especialistas

El biólogo Sergio Rodríguez Heredia subrayó: “El mar es el ambiente natural de estos animales y también es un espacio donde las personas desarrollan actividades productivas. Tenemos que encontrar formas de convivir y reducir esos conflictos. La respuesta no puede ser herirlos o matarlos”. Ecologíay entorno

Su reflexión apunta a la necesidad de estrategias de convivencia que permitan reducir los conflictos entre pescadores y fauna marina.

Un problema recurrente

La muerte de este lobo marino no es un hecho aislado. En distintas zonas costeras de Argentina y Sudamérica se han registrado conflictos similares, porque la fauna silvestre busca alimento en su hábitat natural, las actividades humanas que perciben a los animales como amenaza económica y las respuestas violentas que ponen en riesgo especies protegidas y generan sufrimiento innecesario.

La coexistencia entre comunidades costeras y fauna marina requiere políticas públicas, educación ambiental y mecanismos de compensación que eviten que la violencia sea la respuesta frente a la interacción natural de los animales con las actividades humanas.

La muerte de este lobo marino expone la necesidad urgente de estrategias de convivencia entre comunidades costeras y fauna marina. La protección de los ecosistemas debe incluir mecanismos de prevención de conflictos y educación ambiental que eviten que la violencia se convierta en la respuesta frente a la interacción natural de los animales con las actividades humanas.