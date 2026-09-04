Madryn celebrará el Mes del Turismo con actividades gratis

En el marco del Día Mundial del Turismo, la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Puerto Madryn, a través de la Dirección de Comunicación y Eventos, diagramó una agenda de actividades gratuitas que se desarrollará durante todo septiembre. Las propuestas estarán destinadas tanto a la comunidad como a los turistas que visiten la ciudad y permitirán poner en valor distintos atractivos vinculados con el turismo local.

Cabe recordar que el 27 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Turismo, una fecha establecida en 1980 por la Organización Mundial del Turismo (OMT), actualmente denominada UN Tourism, con el objetivo de destacar el valor social, cultural, político y económico de esta actividad. En Puerto Madryn, la fecha será una oportunidad para celebrar y visibilizar una de las actividades económicas más importantes de la ciudad.

Cronograma

El cronograma contempla degustaciones de productos locales, entre ellos café, pastelería, chocolatería, cerveza artesanal, con especial énfasis en las variedades sin alcohol, fiambres y quesos.

Asimismo, la comunidad podrá participar de paseos gratuitos. De este modo y en el marco de la temporada de ballenas, regresará un clásico: una salida recreativa al Área Natural Protegida El Doradillo, exclusiva para residentes. A esta propuesta se sumará una nueva edición del Paseo por los Naufragios de Puerto Madryn.

La agenda también incluirá una jornada con sorpresas destinada a los turistas que lleguen a la ciudad. El cierre de las actividades está previsto para el primer fin de semana de octubre, con una recorrida y feria por las chacras productivas del Parque Ecológico El Doradillo.

Una propuesta integral

En el marco de las celebraciones, la Secretaría de Turismo también participará de una iniciativa destinada a toda la provincia: el concurso de cuentos breves sobre ballenas “Ballenas en 100 palabras”.

La propuesta es impulsada junto con Puerto Pirámides, la Secretaría de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable y la SECTUR local, con motivo del Día Nacional de la Ballena Franca Austral, que se conmemora cada 25 de septiembre. En Puerto Madryn, esta iniciativa se integra además a las acciones previstas por el Día Mundial del Turismo.

“Queremos que durante este mes la comunidad y los turistas que lleguen a la ciudad puedan conocer distintas actividades que tienen que ver con el turismo de la ciudad. Naturaleza, paisajes, fauna, historia, cultura y productores locales conforman un equipo para darle forma a degustaciones, paseos, visitas, ferias y mucho más. Formamos parte de la ciudad como actividad económica, pero también queremos festejar con la comunidad el Día Mundial del Turismo”, señaló Cecilia Pavia, directora general de la Secretaría de Turismo local.