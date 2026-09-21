La fragata Libertad finalizó su 54º Viaje de Instrucción

Con la presencia del Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Alberto Presti, la fragata ARA “Libertad” tomó amarras en el muelle del Apostadero Naval Buenos Aires (ADBA), de Dársena Norte, luego de culminar el viaje de instrucción para los Guardiamarinas en Comisión de las promociones 155° del Escalafón Comando Naval, 90° de Infantería de Marina, y 111° del Cuerpo Profesional Escalafón Intendencia.

Con su arribo, el Buque Escuela de la Armada Argentina completó las instancias del LIV Viaje de Instrucción, en cumplimiento de su tradicional misión de formación profesional de los Guardiamarinas en Comisión y representando al país.

A pie de muelle fue recibida por cientos de familiares y amigos, autoridades de la Conducción Superior de la Armada Argentina; personal militar y civil de la institución; autoridades del Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas y de Seguridad, e invitados especiales.

Una vez amarrada y verificadas las condiciones de seguridad, las autoridades subieron a bordo de la unidad, para participar de la ceremonia en la proa de la cubierta principal. El acto fue encabezado por el Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Alberto Presti, quien estuvo acompañado por el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Almirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare, y el jefe del Estado Mayor General de la Armada, Almirante Juan Carlos Romay.

Ceremonia oficial

La Banda de Música del Estado Mayor General de la Armada acompañó la espera del ingreso y el amarre, y marcó el inicio de la ceremonia entonando las estrofas del Himno Nacional. Luego de saludar al personal formado, el Ministro Presti pronunció palabras alusivas en las que dio la bienvenida a los tripulantes y destacó la experiencia de los Guardiamarinas en Comisión durante estos meses: “Representaron a nuestro país; pero sobre todo se templaron en el mar”, expresó, y agregó que el trabajo durante los meses que duró el viaje fue compartido por la dotación y las familias que acompañaron desde tierra: “Ninguna misión importante se cumple solo, porque ningún buque llega a destino sin tripulación”.

Finalizada la ceremonia las autoridades saludaron uno a uno a los Guardiamarinas en Comisión e invitados especiales que realizaron el viaje, y se entonó la Marcha de la Armada, que marcó el reencuentro de la tripulación con sus familiares en el muelle. Entre momentos de profunda emoción y bajo cientos de banderas y carteles de bienvenida, familiares y amigos se cruzaron en un abrazo con los tripulantes, materializado el ansiado reencuentro inclusive, de padres con sus hijos nacidos durante el viaje.

El LIV Viaje de Instrucción

El Buque Escuela de la Armada Argentina y embajadora itinerante de la República en los mares del mundo, estuvo al mando del Capitán de Navío Jorge Gabriel Cáceres, secundado por el Capitán de Fragata Juan Cruz Granja. Comenzó su periplo de 161 días el pasado 11 de abril, y completó un itinerario que incluyó 9 puertos internacionales, navegando un total de 19.448 millas náuticas, que los llevó a participar de los importantes festejos por los 250 años de la independencia de los Estados Unidos, conmemoración de la que participaron tocando 5 puertos de la costa atlántica estadounidense.

Durante todo el trayecto los Guardiamarinas en Comisión continuaron su instrucción profesional en navegación, perfeccionaron maniobras, participaron de tareas de adiestramiento en control de averías, lucha contra incendios y abandono; y pusieron en práctica las artes de la navegación a vela. En todo momento, realizaron actividades de intercambio cultural, deportivo y educativo, fortaleciendo los lazos de camaradería con sus pares de otras escuelas navales del mundo.

De esta forma, una vez más la fragata cumplió con su misión como Buque Escuela, al completar la formación general y profesional de los Guardiamarinas en Comisión, acrecentar los vínculos de amistad y cooperación con los países visitados y fomentar la integración interinstitucional con invitados nacionales y extranjeros, cumpliendo con las exigencias del plan de estudios de la Escuela Naval Militar, y representar protocolarmente a la Institución y a la República Argentina.