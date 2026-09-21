Kicillof ya se lanzó como candidato a la Presidencia

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó este lunes que existe un “desgobierno, un absoluto desinterés y absoluta ineptitud” por parte del Gobierno nacional y llamó a “articular y construir” una “alternativa política amplia” para derrotar a Javier Milei en las elecciones del año próximo.

“Hay un desgobierno total y un desinterés”, sostuvo Kicillof, quien consideró que la decisión de “destruir el Estado desde adentro”, que inicialmente podía atribuirse a una cuestión “ideológica” vinculada con el “anarcocapitalismo”, terminó siendo también “una muestra de absoluto desinterés y absoluta ineptitud”.

Tras el masivo acto del sábado en Avellaneda, el mandatario bonaerense aseguró que el Gobierno nacional “no se ocupa de los problemas de la gente” y “les echa la culpa a las provincias, a los municipios y a la gente”, al tiempo que advirtió que “cada vez va a haber más dificultades por la deserción del Gobierno nacional”.

Kicillof vinculó ese diagnóstico con la necesidad de construir una alternativa política y sostuvo que el deterioro de la situación económica no será suficiente por sí mismo para derrotar electoralmente al oficialismo. “No alcanza el malestar o la crisis de Milei y lo que va generando para sentarse a esperar que se geste una posibilidad de ganarle”, afirmó.

El gobernador reconoció, en ese sentido, la derrota sufrida por el peronismo en las elecciones presidenciales de 2023. “Venimos de una experiencia que no fue buena. A nivel electoral, en el 23, cuando gana Milei, perdimos en muchísimas provincias”, señaló y planteó que “la construcción de una alternativa tiene que ser amplia”.

Kicillof consideró que habrá “una nueva decepción muy grande” entre quienes apoyaron a Milei y siguió: “El que lo votó pensando que era lo nuevo se encuentra con toda esta crueldad, esta violencia, este alineamiento internacional y esta puesta en peligro hasta de la soberanía argentina”.

Bullrich criticó a Kicillof por los robos en la provincia y el ministro de Seguridad bonaerense le pidió que “no sea contradictoria”

Frente a ese escenario, planteó que el desafío será impedir que esa decepción se transforme en desmovilización. “Hay que articular y construir con los sectores, que son muchos, que se ven agredidos por esta política pero que se tienen que entusiasmar de nuevo”, sostuvo en declaraciones a Radio 10.

En cuanto a la discusión electoral dentro de la oposición, Kicillof volvió a tomar distancia de una definición anticipada de postulaciones: “Las candidaturas deben ser un resultado, no un punto de partida. Yo dije: acá estamos para recorrer, para escuchar, para articular”.

“Hay que dedicar el esfuerzo que haga falta, por eso digo cuenten conmigo para esa construcción”, expresó y advirtió: “Todos los sectores tenemos que estar con mucha claridad sobre la gravedad que tiene esto, sobre la necesidad de construir algo que pueda ser superador del Gobierno actual”.

Kicillof dijo que la dirigencia tiene “la responsabilidad de darle a la Argentina un proyecto que sea acorde con los nuevos desafíos, con la nueva situación y que al mismo tiempo pueda sumar a todos los que están viendo que esto es una amenaza a la democracia, a la industria nacional, a la ciencia y a la cultura nacional”.

También cuestionó la política del Gobierno sobre la industria, la ciencia y las universidades en momentos de fuertes transformaciones internacionales. “Ningún país puede darse el lujo de destruir su ciencia y su universidad, de que sus investigadores se vayan, de cerrar laboratorios”.

Kicillof sostuvo además que, mientras distintos países buscan fortalecer actividades productivas estratégicas, “Milei está destruyendo la industria” y calificó como “absurdo y demencial” alinear el interés nacional con “designios extranjeros”.

El gobernador cuestionó también la política exterior de la Casa Rosada y afirmó que la Argentina está perdiendo oportunidades en medio de la reconfiguración internacional, al tiempo que acusó al Gobierno de desfinanciar áreas como educación, salud, jubilaciones y discapacidad.

Por otra parte, advirtió sobre la situación de la salud mental en territorio bonaerense y señaló que su administración lanzó un programa específico ante la magnitud del problema. Según indicó, durante 2025 hubo 89 homicidios en ocasión de robo y poco más de mil muertes en accidentes viales, frente a unos 2.000 suicidios registrados en la provincia.

“Es tremendo lo que está pasando, incluso a nivel de suicidios”, afirmó Kicillof, quien cuestionó en ese contexto al Gobierno nacional porque, según dijo, “desfinanció hasta la línea de atención para quien tiene un dolor y necesita hablar con alguien”.

Finalmente, el gobernador volvió a reclamar los recursos que su administración sostiene que la Nación adeuda a Buenos Aires. “Nos roban, a la provincia de Buenos Aires le deben medio presupuesto”, afirmó.