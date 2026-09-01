Julio Kresteff será el nuevo ministro de Producción

Julio Basilio Kresteff asumirá en estas horas al frente del Ministerio de Producción de Chubut, en reemplazo de Juan Manuel Pavón. Productor y dirigente del Valle Inferior del Río Chubut, Kresteff tiene como principal antecedente reciente su conducción de la Compañía de Riego, entidad que preside desde 2023.

Kresteff llega al Ministerio después de la salida de Juan Manuel Pavón, quien había asumido formalmente el cargo el 28 de noviembre de 2025. Pavón había llegado a la gestión provincial desde la Municipalidad de Trelew, donde se desempeñaba como secretario de Producción, Comercio, Industria y Turismo de Gerardo Merino.