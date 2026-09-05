Inició la instancia zonal de los Juegos de Personas Mayores
En la localidad chubutense de Lagunita Salada comenzaron las instancias zonales de los Juegos de Personas Mayores, una propuesta que promueve la participación, el encuentro y la inclusión de adultos de toda la provincia.
La primera jornada reunió a 70 participantes provenientes de Gastre, Telsen, Gan Gan, El Escorial y Blancuntre, quienes compartieron distintas competencias deportivas, recreativas y culturales.
Durante el encuentro se desarrollaron las disciplinas de Tejo, Sapo, Newcom y Truco mixto, además de las categorías de Canto solista y Pintura, en las que los participantes pudieron exhibir sus habilidades y expresiones artísticas.
La actividad contó con la presencia del subsecretario de Desarrollo Humano y Familia, Christian Aprosoff; y del presidente de la comuna rural de Lagunita Salada, Pedro Goyeneche, quienes acompañaron a las delegaciones y destacaron la importancia de generar espacios de participación e integración para las personas mayores.
Recorrido por la provincia
Luego de la apertura en Lagunita Salada, las instancias zonales continuarán este jueves 3 de septiembre en Paso del Sapo; el viernes 4 en Las Plumas; el 10 en Trevelin; el 11 en Gobernador Costa; el 12 en El Maitén; el 16 en Río Mayo; y el 17 de septiembre en Sarmiento. Todas las jornadas comenzarán a las 10 horas.
Esta iniciativa forma parte de las políticas públicas impulsadas por la gestión del gobernador Ignacio “Nacho” Torres para promover los derechos, el envejecimiento activo, la participación comunitaria y la inclusión social de las personas mayores, fortaleciendo además los vínculos entre las distintas localidades del territorio chubutense.