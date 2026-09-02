Ingresaron los veinte nuevos residentes a los hospitales de Chubut

Los veinte nuevos residentes que rindieron bien sus exámenes en Chubut iniciaron este martes 1 de septiembre su trayecto formativo en diferentes hospitales de la provincia.

De ese modo, la incorporación se concreta luego de la finalización del proceso de adjudicación de cargos, correspondiente al segundo llamado a concurso de las Residencias del Equipo de Salud 2026.

Residencias

Se trata de 19 médicos y un bioquímico, quienes desarrollarán su formación en los Hospitales Regional y Alvear de Comodoro Rivadavia, el Hospital de Alta Complejidad “María Humphreys” de Trelew, y los Hospitales Zonales de Puerto Madryn y Esquel.

En esos establecimientos sanitarios se cursarán las residencias médicas de Medicina General, Clínica Médica, Pediatría, Tocoginecología, Emergentología, Neumonología Postbásica, Neonatología Articulada, Neonatología Postbásica, Terapia Intensiva de Adultos, Psiquiatría y Diagnóstico por Imágenes.

Además, la oferta incluye las residencias de Enfermería en Cuidados Críticos Neonatales, de Adultos y Pediátricos, y Bioquímica.

Nuevas residencias

La Secretaría de Salud destacó especialmente la incorporación de dos nuevas propuestas formativas, las residencias de Diagnóstico por Imágenes y Bioquímica, que comenzarán a desarrollarse este año por primera vez en la provincia.

En esa línea, es importante destacar que las Residencias del Equipo de Salud constituyen una instancia de formación intensiva en servicio que permite a los profesionales especializarse dentro de los establecimientos públicos de la provincia, acompañados por equipos docentes y asistenciales.