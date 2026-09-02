Hallan en Machu Picchu 2,5 km de Camino Inca oculto

Arqueólogos peruanos y extranjeros identificaron más de 2,5 kilómetros de caminos prehispánicos y estructuras anexas en las inmediaciones de la muralla de Mandor, cerca de Machu Picchu.

El hallazgo, realizado en julio de 2026, marca un avance significativo en el estudio del patrimonio arqueológico peruano y aporta nueva información sobre la organización territorial incaica.

El descubrimiento fue posible gracias al uso de LiDAR, un sistema de medición remota que utiliza pulsos de láser para generar mapas tridimensionales del terreno. Esta tecnología permitió detectar rutas, plataformas y terrazas ocultas bajo la densa vegetación de la ceja de selva, inaccesibles mediante métodos convencionales.

El camino principal identificado tiene al menos 1,2 kilómetros de longitud, con trazado en zigzag y rasgos arquitectónicos compatibles con la ingeniería incaica. Además, se registraron plataformas y terrazas que podrían haber servido para agricultura o actividades ceremoniales.

Cooperación científica internacional

El reconocimiento arqueológico se realizó en el marco de un convenio entre la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDC Cusco) y el Centro de Estudios Andinos de la Universidad de Varsovia. El equipo estuvo dirigido por el doctor Jan Kłaput, con liderazgo técnico de Bartłomiej Ćmielewski y participación de especialistas como Jeff Rocky Contreras Soto y Paweł Dąbek.

La supervisión de los trabajos de campo estuvo a cargo del doctor Nino del Solar Velarde, responsable de la Coordinación de Investigaciones Arqueológicas de Machu Picchu. La Universidad de Varsovia aportó el financiamiento para el despliegue de la tecnología avanzada.

Los especialistas sostienen que la ubicación y diseño de las estructuras sugieren una planificación territorial compleja en torno a Machu Picchu.

El hallazgo ofrece pistas sobre los sistemas de acceso y movilidad en el paisaje cultural incaico, las posibles zonas de cultivo en terrazas anexas y la organización social y ceremonial vinculada a los caminos.

Este descubrimiento refuerza la idea de que Machu Picchu no fue un sitio aislado, sino parte de una red territorial más amplia.

Usos de LiDAR en Perú

La tecnología LiDAR ya se aplica en diversos sectores:

– Minería e infraestructura: permite medir áreas peligrosas sin exponer al personal.

– Agricultura y silvicultura: analiza vegetación y optimiza recursos naturales.

– Topografía: agiliza modelos digitales del terreno con mayor precisión que métodos tradicionales.

– Arqueología: ha sido clave para identificar caminos incas y estructuras ocultas bajo la selva amazónica.

El hallazgo de 2,5 km de Camino Inca oculto en Machu Picchu abre nuevas perspectivas para comprender la complejidad del territorio incaico.

La combinación de tecnología avanzada y cooperación internacional demuestra cómo la arqueología puede seguir revelando secretos de uno de los patrimonios más importantes del mundo.