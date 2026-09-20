Franco Orocito y Yesica Cantelmi, los emperadores de Vuelta Ballenas



Con la participación de 1.000 competidores y más de 10.000 espectadores arengando durante todo el recorrido que generó gran emoción los corredores, la 14ª edición de Vuelta Ballenas se vivió como una verdadera fiesta del mountain bike en la Patagonia donde el clima acompañó la fiesta de vuelta ballenas, permitiendo la llegada del último corredor, donde luego sorprendió a la ciudad de Puerto Madryn un gran temporal.

La competencia, ya consolidada como uno de los eventos destacados del calendario deportivo regional, recibió la primavera con un espectáculo de alto nivel que reunió a corredores de distintos puntos del país en un recorrido tan exigente como inolvidable.

«El balance es muy positivo. Cerramos un fin de semana muy contentos por la gran convocatoria, tanto en la carrera como en la primera edición de Mini Vuelta Ballenas, y por la participación del público en la Expo«, destacó Pablo Damián Neme, organizador del evento.

Dominio absoluto en la élite

En la categoría masculina, Franco Orocito (Venzo Team) volvió a demostrar por qué es uno de los grandes referentes del MTB patagónico. El corredor se consagró tricampeón de Vuelta Ballenas, luego de completar el recorrido en 2h 09m 05s.

Desde los primeros kilómetros, Orocito logró despegarse del pelotón y construyó una sólida ventaja que pudo mantener durante toda la competencia. Finalmente, cruzó la meta con una diferencia de poco más de un minuto sobre Gerardo Valentini, quien ocupó el segundo lugar.

En la rama femenina, Yesica «Lachiqui» Cantelmi volvió a hacer historia al conquistar su séptimo título consecutivo, ratificando su dominio en Vuelta Ballenas.

Sin embargo, la campeona tuvo una exigente rival: la debutante Camila Quintulen la presionó durante todo el recorrido y llegó apenas un minuto después de Cantelmi para quedarse con el segundo puesto. Carolina Pérez completó el podio.

La competencia de 35 kilómetros

En la modalidad de 35 kilómetros, el triunfo quedó en manos de Ciro Miranda, quien completó el recorrido en 1h 17m 39s. El podio masculino lo completaron Lisandro Sastre, en el segundo lugar, y Andrés Mellado, tercero.

Entre las mujeres, la victoria fue para Noemí González, escoltada por Natalia García y Pilar Felix, segunda y tercera respectivamente.

Con una nueva edición que combinó competencia, convocatoria y participación familiar, Vuelta Ballenas volvió a posicionarse como una de las grandes celebraciones del mountain bike en la Patagonia, cerrando un fin de semana que tuvo al deporte y a Puerto Madryn como grandes protagonistas.