En el Presupuesto 2027 de Nación sólo hay 3 obras para Chubut

El Gobierno nacional incluyó en el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2027 un listado de alrededor de 67 obras públicas realizarse en el país, cuya fuente de financiamiento puede ser aportes directos del Tesoro Nacional, préstamos internacional o fideicomisos con asignación específica. De esas 67, solamente tres son para Chubut.

El alcance económico de estas iniciativas contempla un esquema plurianual de ejecución donde no se trata de obras cuyo costo total se pague o se ejecute íntegramente en un solo año, sino que se autoriza la asunción de compromisos plurianuales. Esto quiere decir que se devengan fondos en el año en curso y se proyectan cuotas o importes a devengar para los años sucesivos necesarios para culminar la obra.

Respecto a la procedencia de los recursos monetarios que sostienen los proyectos, las autoridades precisaron que se sostienen tanto con fondos propios del Tesoro Nacional como con financiamiento externo, a través de créditos internacionales y bilaterales gestionados por la Nación».

Entre las líneas de crédito externo figuran operaciones con organismos multilaterales como el BID, que asignará préstamos para cercos ferroviarios, acueductos y plantas potabilizadoras, o financiamientos asociados a programas ambientales globales.

Las obras para Chubut

Las obras incluidas en la partida del Presupuesto Nacional para la Provincia de Chubut corresponden a proyectos viales clave del territorio provincial.

– Obra de Mantenimiento en Ruta Nacional N° 3, Tramo: EA. Laguna Grande – Emp. RP 27. Importe total a devengar: $39.352.005 miles: Se trata del mantenimiento en el tramo sur de la RN 3, desde las cercanías de Garayalde hasta la intersección con la Ruta Provincial 27, o sea el camino de acceso a zonas hidrocarburíferas y rurales del sur provincial y se refiere a tareas de conservación de calzada, bacheo profundo, sellado de fisuras, reparación de la cinta asfáltica, señalización vertical/horizontal y perfilado de banquinas para garantizar la transitabilidad del corredor pesado entre Trelew y Comodoro Rivadavia.

– Duplicación de Calzada, Obras Faltantes y Complementarias Sobre Ruta Nacional N° 3. Se rtata del tramo que conecta la rotonda de acceso norte a Puerto Madryn (intersección con la RN A010) y la entrada a la ciudad de Trelew. La partida contempla la repavimentación, la finalización de los accesos a los intercambiadores, ensanches, terminación de rotondas, iluminación, señalización y las obras de arte/puentes que hayan quedado pendientes.

– Malla C.Re.Ma. 632 – Ruta Nacional N° 40 y Ruta Nacional N° 259. Es el corredor cordillerano que abarca la Ruta 40 (entre Estancia La Paulina y el empalme con la RN 259) y la Ruta 259 (desde el empalme con la RN 40 pasando por Esquel hasta el acceso a Trevelin / cruce con RP 17). Las obras bajo la modalidad C.Re.Ma. (Contrato de Recuperación y Mantenimiento) incluyen una fase inicial de repavimentación, reconstrucción de sectores críticos, bacheo y rehabilitación general del asfalto, seguida de una etapa de conservación y mantenimiento rutinario. Es el tramo neurálgico que conecta la infraestructura logística y turística de la Comarca Andina.