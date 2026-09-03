En 3 meses Haití suma más de 1400 muertos por la violencia

Mientras la ONU alerta que la violencia se extiende por Haití pese a las operaciones en la capital, ya suman más de 1400 muertos y 796 violaciones entre abril y junio; con la represión desplazando a los grupos armados hacia zonas rurales y causando víctimas civiles con drones explosivos.

El domingo pasado, en el pueblo de Kenscoff, un grupo de hombres armados irrumpieron en este municipio agrícola situado en las alturas de la capital haitiana, incendiando casas y atacando a los habitantes. El lunes, los cadáveres yacían en las calles mientras los supervivientes buscaban a sus seres queridos desaparecidos.

En este único ataque, al menos 47 personas murieron y 22 resultaron heridas, transformándose en una de las ofensivas más mortíferas llevadas a cabo recientemente en esta zona, que antes estaba relativamente a salvo y que se ha convertido en un objetivo cada vez mayor para los grupos armados que buscan extender su control más allá de Puerto Príncipe.

Se extiende la violencia

La masacre, condenada enérgicamente por el Secretario General de las Naciones Unidas, es un epílogo macabro de un nuevo informe de la ONU, que muestra cómo la violencia de las pandillas se está extendiendo geográficamente en Haití en el mismo momento en que las autoridades intensifican su campaña contra ellas en la capital.

Al menos 1408 personas fueron asesinadas y 656 heridas entre abril y junio, según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH). El número total de víctimas disminuyó aproximadamente un 14% en comparación con los tres primeros meses del año, una modesta reducción que oculta realidades muy diferentes según las regiones. Si bien más de la mitad de los muertos y heridos son atribuidos a las pandillas, alrededor del 40% se registraron durante operaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad y el 5% están relacionados con grupos de autodefensa y actos de justicia popular.

«Estas cifras demuestran que la población sigue pagando un precio inaceptable por la violencia», declaró Carlos Ruiz Massieu, máximo representante de la ONU en Haití, en un comunicado que acompaña al informe.

Los límites de la represión

Las operaciones de seguridad han reducido la actividad de las pandillas en algunas partes del área metropolitana de Puerto Príncipe, especialmente en Delmas y Tabarre. Pero esta presión parece, en algunos casos, haber desplazado la violencia en lugar de haberla suprimido.

En la vasta Llanura del Cul-de-Sac y en Ciudad Soleil, en la capital, pandillas rivales han librado enfrentamientos de extrema violencia por el control de territorios e ingresos ilícitos. Los combates han causado 463 muertos, mientras que cientos de otras personas han resultado heridas o violadas. Más de 18.000 residentes han huido de sus hogares y los servicios de salud y educación han sido suspendidos.

El informe atribuye en parte la intensidad de los enfrentamientos a las operaciones de seguridad llevadas a cabo en otras partes de la capital, que han empujado a miembros de pandillas hacia la Llanura del Cul-de-Sac. Esta zona ocupa una posición estratégica a lo largo de dos grandes ejes que conectan el puerto de contenedores de la capital y la terminal petrolera de Varreux con el norte del país.

Fuera de Puerto Príncipe, las pandillas han seguido ganando terreno. En Artibonite, una importante región agrícola del noroeste, grupos armados han atacado localidades, matando a residentes en sus propias casas y a agricultores que trabajaban en sus campos. Más al sur, la pandilla Village de Dieu ha llevado a cabo varias incursiones alrededor de Séguin, una zona hasta ahora en gran medida libre de este tipo de violencia. Según BINUH, estas incursiones podrían reflejar un deseo de encontrar nuevas fuentes de ingresos, especialmente controlando las carreteras que llevan al puerto de Marigot.

El ataque a Kenscoff esta semana muestra lo difícil que sigue siendo contener esta expansión. Según la ONU, el municipio situado en las alturas ha sufrido una docena de ataques de pandillas desde el año pasado.

La violación como instrumento de terror

La magnitud de la violencia sexual es quizás la ilustración más brutal del colapso de la protección de los civiles.

La ONU ha registrado al menos 796 víctimas de violaciones relacionadas con pandillas en el segundo trimestre. En la gran mayoría de los casos, varios agresores estaban implicados. La violencia sexual sigue estando muy poco denunciada, ya que las víctimas temen las represalias y la estigmatización o no confían en la policía y la justicia.

En las zonas disputadas por pandillas rivales, la violación ha servido para castigar y aterrorizar a los residentes. El informe describe a mujeres golpeadas y luego violadas, a veces delante de sus hijos, porque vivían en territorios controlados por grupos distintos. Sus casas fueron a veces saqueadas e incendiadas.

Los secuestros también han aumentado considerablemente, con al menos 81 personas secuestradas para pedir rescate durante el trimestre.

Los riesgos de la respuesta armada

Mientras las autoridades intensifican su campaña, los civiles también se ven atrapados en las operaciones destinadas a desalojar a las pandillas.

Más de 800 personas han muerto o resultado heridas en operaciones de las fuerzas de seguridad durante el trimestre. Estas incluyen, en particular, el uso de drones explosivos por parte de una fuerza especial gubernamental compuesta por policías haitianos y miembros de una empresa militar privada extranjera. Según el informe, al menos 95 de las víctimas no tenían ningún vínculo con las pandillas.

BINUH indica que nueve civiles, entre ellos seis niños, murieron o resultaron heridos en operaciones llevadas a cabo específicamente con drones explosivos. La ONU también afirma que no ha recibido ninguna información que indique que las autoridades hayan abierto investigaciones sobre los muertos y heridos causados durante las operaciones de seguridad, incluidas las que involucran a la empresa militar privada.

El informe se publica cuando Haití y sus socios internacionales apuestan por un refuerzo considerable de la presencia internacional en materia de seguridad. La Fuerza de Represión de Pandillas (FRG), apoyada por la ONU y creada para reforzar la policía haitiana, aún no está totalmente desplegada.

Pero la violencia registrada muestra que el desafío ya no consiste únicamente en recuperar barrios de Puerto Príncipe. Las pandillas se adaptan a la presión, buscan nuevos territorios y nuevas fuentes de ingresos, mientras que los métodos utilizados contra ellas ponen a los civiles en riesgo.

En mayo, cerca de 1,47 millones de personas estaban desplazadas dentro de Haití, de las cuales más de la mitad eran niños.

Los cadáveres encontrados el lunes en Kenscoff no figuran en el último balance trimestral de la ONU. Ya pertenecen al siguiente.