CAMEETIC - CIENCIA - ENCUENTRO TIC - PRODUCCIÓN - SARMIENTO

El “Encuentro TIC 2026” se realizará en Sarmiento

El próximo 15 de septiembre, en el Complejo Cultural y Cine Teatro de Sarmiento, se llevará a cabo una nueva edición del “Encuentro TIC 2026”, organizado por la Universidad del Chubut, a través de su Programa Nuevas Tecnologías, organiza junto a la Cámara Madrynense de Empresas y Emprendedores de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CAMEETIC).
La propuesta contará con la participación de la Subsecretaría de Innovación y Mejora de Procesos, dependiente de la Secretaría General de Gobierno del Chubut, y busca consolidar un espacio de encuentro, intercambio y vinculación entre el sector tecnológico, el entramado productivo, las universidades y los organismos del Estado.

Objetivos

El «Encuentro TIC 2026» tiene como objetivo generar nuevas oportunidades de articulación entre empresas del sector tecnológico, compañías usuarias de tecnología, emprendimientos, instituciones educativas y organismos públicos, promoviendo el intercambio de conocimientos y experiencias y el desarrollo de iniciativas conjuntas.
En este sentido, la jornada estará orientada a impulsar la innovación, promover nuevos negocios, potenciar emprendimientos regionales y fortalecer la vinculación entre el sector productivo y los profesionales formados en la provincia. La iniciativa también busca contribuir al crecimiento del ecosistema tecnológico de Chubut y visibilizar las capacidades y oportunidades que existen en las distintas regiones del territorio.
Desde la Universidad del Chubut destacaron la importancia de generar estos espacios de articulación, que permiten acercar la formación académica a las necesidades del sector productivo y favorecer la construcción de nuevas oportunidades para estudiantes, profesionales, empresas y emprendimientos vinculados a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Presentación previa en Rawson

Como instancia previa al «Encuentro TIC 2026», la CAMEETIC y la UDC realizarán una presentación ante los medios de comunicación de la provincia, en la que se brindarán detalles sobre los objetivos, el alcance y las principales actividades previstas para esta edición.
La conferencia de prensa tendrá lugar este martes 1 de septiembre, a las 10:30 horas, en la Cámara de Comercio de Rawson, ubicada en Pasaje Juan Muzio 922, Rawson.

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