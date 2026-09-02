Día de la Industria: Ya se perdieron más de 4.000 empresas en Argentina



Este 2 de septiembre se conmemora el Día de la Industria, pero el sector tiene poco que celebrar debido a la baja de la actividad y el cierre de más de 4.000 empresas manufactureras desde el inicio de gestión de Javier Mielei.

Según revela un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la industria manufacturera ocupa un lugar central en la estructura productiva argentina. Representa alrededor del 18% del PIB, concentra aproximadamente la mitad de la inversión empresarial en investigación y desarrollo (I+D) y genera 2,5 millones de empleos directos, con condiciones laborales que se encuentran por encima del promedio de la economía. A su vez, Argentina presenta un grado de desarrollo industrial superior al promedio de América Latina y el Caribe. De cara al 2 de septiembre de 2026, Día de la Industria, este informe analizó los principales indicadores relativos al sector manufacturero, el sensible aumento de las importaciones de bienes de consumo, junto con una recopilación de casos testigos que dan cuenta de la situación crítica en la que se encuentran las industrias manufactureras argentinas y el análisis del viraje ocurrido en las principales políticas publicadas dirigidas hacia la industria desde la asunción de Javier Milei.

Evolución de los principales indicadores de la industria