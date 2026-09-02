Día de la Industria: Ya se perdieron más de 4.000 empresas en Argentina
Este 2 de septiembre se conmemora el Día de la Industria, pero el sector tiene poco que celebrar debido a la baja de la actividad y el cierre de más de 4.000 empresas manufactureras desde el inicio de gestión de Javier Mielei.
Según revela un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la industria manufacturera ocupa un lugar central en la estructura productiva argentina. Representa alrededor del 18% del PIB, concentra aproximadamente la mitad de la inversión empresarial en investigación y desarrollo (I+D) y genera 2,5 millones de empleos directos, con condiciones laborales que se encuentran por encima del promedio de la economía. A su vez, Argentina presenta un grado de desarrollo industrial superior al promedio de América Latina y el Caribe. De cara al 2 de septiembre de 2026, Día de la Industria, este informe analizó los principales indicadores relativos al sector manufacturero, el sensible aumento de las importaciones de bienes de consumo, junto con una recopilación de casos testigos que dan cuenta de la situación crítica en la que se encuentran las industrias manufactureras argentinas y el análisis del viraje ocurrido en las principales políticas publicadas dirigidas hacia la industria desde la asunción de Javier Milei.
Evolución de los principales indicadores de la industria
- La industria argentina atraviesa un marcado deterioro. En términos interanuales, la industria acumula una caída en los primeros 6 meses de 2026 de 1,9%. En la comparación con el modelo anterior (promedio ene/22 – nov/23) presenta un nivel de actividad 8,1% menor.
- El Índice de Producción Industrial (IPI) da cuenta de un proceso similar. La producción industrial en el primer semestre del año se ubica 2,2% por debajo del mismo período que en 2025. En el promedio de la era Milei, la producción industrial se ubica 10,2% por debajo del modelo anterior.
- En junio, la Utilización de la Capacidad Instalada industrial fue sólo del 59,1%, es decir, que 4 de cada 10 máquinas de la industria están en desuso. El guarismo se encuentra 9,5 p.p. por debajo del nivel de junio 2023.
- Todos los sectores industriales, excluyendo refinación de petróleo que crece 5,2% y productos alimenticios y bebidas que crece marginalmente 0,3%, redujeron su uso de capacidad instalada en la comparación a junio 2023. El principal derrumbe se observa en “Metalmecánica excluida industria automotriz” (-30,9%) y “productos minerales no metálicos” (-30,4%).
- Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, se perdieron 97.312 puestos de trabajo registrados en unidades productivas industriales (-8,0%) y 4.020 industria manufactureras (8,1%).
- La evolución de la industria argentina durante la gestión de Javier Milei exhibe uno de los peores desempeños a nivel global: cayó 7,9% entre el 2023 y el 2025 y ocupa el segundo peor resultado entre 56 economías relevantes, sólo por detrás de Hungría.