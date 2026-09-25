Chubut se sumó a la Red Nacional para el Desarrollo Deportivo CReAR Federal



En el marco de los Juegos Suramericanos “Santa Fe 2026”, y con la presencia del presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, la provincia del Chubut formalizó su adhesión, junto a otras 21 provincias, el Comité Olímpico Argentino (COA) y el Comité Paralímpico Argentino (Copar), a la Red Nacional para el desarrollo Deportivo CReAR Federal.

El acto se llevó a cabo este martes 22 de septiembre en la Casa Suramericana (Museo de la Ciudad de Rosario), donde 22 distritos del país rubricaron el acuerdo junto al Comité Olímpico Argentino (COA) y el Comité Paralímpico Argentino (Copar).

Con esta firma, Chubut pasa a integrar una red nacional de desarrollo deportivo orientada a articular el trabajo técnico en todo el territorio argentino, articulando metodologías de trabajo que acompañen el trayecto de atletas y deportistas desde sus primeras etapas de formación hasta el alto rendimiento.

Un modelo integrado para el deporte chubutense

La participación de Chubut en el CReAR Federal permitirá acceder a herramientas comunes de evaluación, ciencia aplicada, capacitación e información para la toma de decisiones en la gestión deportiva provincial.

«El proyecto nos da la oportunidad de integrar nuestras estructuras locales a un esquema nacional que tiene al deportista en el centro de las políticas», destacaron desde el organismo provincial tras la rúbrica del convenio.

El encuentro contó con la presencia del intendente de Rosario, Pablo Javkin; el secretario de Deportes de Santa Fe, Fernando Maletti; el presidente del COA, Mario Moccia; y el presidente del Copar, Gustavo Borro, además de autoridades provinciales, del Comité Paralímpico de las Américas y dirigentes de federaciones deportivas.

Los siete ejes del programa

A partir de esta adhesión, la provincia se suma a la implementación de los siete Planes Federales que estructuran el sistema CReAR:

-Evaluaciones deportivas: medición y registro para la planificación técnica.

-Capacitaciones deportivas: formación continua para entrenadores, técnicos y dirigentes.

-Selecciones y campus deportivos: desarrollo de concentraciones y preparación competitiva.

-Formación deportiva: fortalecimiento del recorrido inicial de los atletas.

-Promoción del ejercicio físico: fomento de hábitos saludables e integración comunitaria.

-Acompañamiento integral: asistencia interdisciplinaria para el deportista.

-Eventos deportivos: organización y participación en competencias nacionales.

JADAR Junior 2027

La integración a esta red federal servirá también como plataforma de preparación hacia los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (JADAR Junior) Rosario 2027, previstos del 1 al 10 de abril de dicho año.

El certamen reunirá a más de 10.000 atletas de las 24 provincias en 50 disciplinas, constituyendo el próximo hito de competencia para las categorías juveniles de Chubut.