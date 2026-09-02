Chubut expuso su modelo de litigación con perspectiva de género

Una delegación del Ministerio Público Fiscal de Chubut participó los días 27 y 28 de agosto en las XIV Jornadas Internacionales de Violencia de Género y Delitos Conexos, en la ciudad de Mendoza. El encuentro, reunió a 1200 participantes entre referentes judiciales de Argentina y de otros países de la región, con el objetivo de debatir estrategias de investigación en casos de violencia de género.

El primer día, comenzó con el panel «Observatorio de violencia de género de los Ministerios Públicos de la República Argentina». Se repasó los diez años de trabajo de ese espacio, creado en las IV Jornadas de Bariloche en 2015, y su función en la unificación de criterios para las políticas de persecución penal.

Al día siguiente, la fiscal jefa de Esquel y referente del Observatorio de Violencia de Género, María Bottini, junto al psicólogo coordinador del Departamento de Apoyo a la Litigación, Esteban Prusso, expusieron en el panel «Juicio por jurados: herramientas para la litigación con perspectiva de género». Su ponencia, titulada «El factor humano», analizó cómo inciden los miedos, los prejuicios y la subjetividad de víctimas, jurados y operadores judiciales en las decisiones de un debate oral.

Bottini y Prusso presentaron un método propio para identificar y depurar sesgos, y para ordenar la prueba ante un jurado popular, desde la preparación del caso hasta el alegato final. El desarrollo forma parte del trabajo interdisciplinario que el MPF de Chubut aplica de manera pionera en la región.