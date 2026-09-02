Buscan promocionar el pago con celular en los colectivos

Con la intención de promocionar el uso de los teléfonos celulares para abonar los pasajes del transporte público, el Ministerio de Gobierno y la Subsecretaría de Autotransporte Terrestre, junto al Banco del Chubut, anunciaron un descuento del 50% de descuento en los pasajes abonados con tarjeta MasterDebit de la entidad a través del celular.

El beneficio estará vigente hasta el 30 de septiembre y permitirá acceder a un reintegro del 50% pagando el pasaje con el celular, con un tope de $15.000 por tarjeta por mes. Podrá utilizarse en transportes con terminal SUBE habilitada de todo el país.

Más alternativas para pagar el transporte

La implementación de este tipo de beneficios es posible a partir del proceso de actualización de equipos y terminales SUBE gestionado durante el último año por el Gobierno Provincial, que permitió ampliar las modalidades disponibles para el pago del transporte público.

A partir de estas mejoras, los usuarios pueden utilizar nuevas formas de pago sin contacto en las unidades habilitadas, entre ellas tarjetas y dispositivos con tecnología NFC. Sobre esta infraestructura se incorpora ahora la promoción acordada con el Banco del Chubut, combinando la modernización del sistema con un beneficio económico concreto para los pasajeros.

Cómo acceder al beneficio

Para utilizar la promoción, el usuario deberá contar con una tarjeta MasterDebit del Banco del Chubut adherida a Google Wallet y un teléfono celular con tecnología NFC habilitada.

Al momento de viajar, simplemente deberá acercar el celular al lector de pago del colectivo, sin necesidad de utilizar la tarjeta física.

La tecnología NFC permite realizar pagos de manera segura y sin contacto, acercando el teléfono celular a una terminal compatible.

El reintegro será del 50% sobre los viajes realizados mediante esta modalidad de pago, con un tope mensual de $15.000 por tarjeta y vigencia hasta el 30 de septiembre.