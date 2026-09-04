Animalito e’ dios



Un nuevo episodio de caza furtiva fue registrado en la zona de Ciénaga de Paicone, al norte de Jujuy. Allí, un poblador encontró 12 vicuñas muertas a unos 20 kilómetros del pueblo. El hecho volvió a poner bajo la lupa la situación de una de las especies más emblemáticas de la fauna altoandina.

Sebastián Arias, presidente de la comunidad originaria de Ciénaga de Paicone, explicó que los animales fueron hallados durante una recorrida por los campos. Según relató, los cazadores suelen desplazarse hacia sectores alejados en invierno, cuando disminuye la presencia de personas en los campos altos.

Una población en riesgo

La comunidad estima que la población de vicuñas en la zona pasó de 2.000 ejemplares en 2025 a apenas entre 300 y 400 en 2026, aunque la cifra deberá ser contrastada con relevamientos oficiales. De confirmarse, representaría una reducción alarmante en apenas un año.

Los cazadores utilizan rifles y extraen principalmente el cuero, cuyo valor comercial convierte a las vicuñas en blanco de estas prácticas ilegales. La situación se agrava en sectores ubicados a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar, donde el control es más complejo por las condiciones geográficas.

Acciones legales y de control

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático trabaja junto a la Fiscalía Ambiental y Gendarmería en rastrillajes. La Justicia ya dictó condenas de prisión condicional para cazadores furtivos involucrados en estos delitos. Sin embargo, las dificultades geográficas y climáticas de la alta montaña complican la vigilancia. Bienestaranimal

La comunidad de Ciénaga de Paicone planea trasladarse a San Salvador de Jujuy para solicitar una audiencia con autoridades de Biodiversidad y plantear medidas que fortalezcan el monitoreo y la protección de los animales.

Importancia de la vicuña

La vicuña es una especie protegida y cumple un rol fundamental en el equilibrio ecológico, cultural y económico de la región.

– Equilibrio de pastizales: su alimentación conserva la vegetación nativa sin degradar los suelos.

– Dispersión de semillas: favorece la reproducción de especies vegetales.

– Especie clave: es el herbívoro silvestre con mayor biomasa en la Puna.

– Valor sagrado: considerada símbolo de identidad por comunidades indígenas desde tiempos prehispánicos.

– El Chaku: ritual ancestral de captura temporal y esquila sustentable que refleja respeto por la fauna.

– Fibra de lujo: su lana es una de las más finas y valiosas del mundo, generando recursos genuinos para comunidades locales mediante manejo sustentable.

– Protección legal: patrimonio natural de Jujuy, cuya conservación es prioridad provincial.

La drástica caída de la población de vicuñas en la Puna jujeña refleja la gravedad de la caza furtiva y la urgencia de reforzar políticas de conservación.

La especie, clave para el equilibrio ecológico y cultural de la región, enfrenta una amenaza que compromete tanto la biodiversidad como el sustento de comunidades originarias. Proyectosecológicos

La articulación entre autoridades, fuerzas de seguridad y pobladores será esencial para frenar esta crisis y garantizar la supervivencia de la vicuña en los ambientes altoandinos.