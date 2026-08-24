Volcó un camión en Ruta 3 y el conductor quedó internado

Un camión de la empresa Transcont SRL volcó el sábado por la tarde sobre la banquina de la Ruta Nacional N°3, a la altura del ingreso de vagones, en Rada Tilly. El conductor fue asistido por personal médico y trasladado al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:20, cuando personal de la Comisaría de Rada Tilly tomó conocimiento sobre el presunto vuelco de un vehículo de gran porte y se dirigió hasta el lugar.

Al arribar, los efectivos constataron que un camión Scania P340 A6X2, perteneciente a la empresa Transcont S.R.L., había volcado y quedado apoyado sobre el guardarraíl ubicado en la banquina.

El rodado era conducido por un hombre identificado como F.A.G., de 32 años, quien recibió asistencia por parte del personal médico de EMEC. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia para su atención.

Desde la dependencia policial indicaron que tanto el conductor como el vehículo contaban con la documentación reglamentaria vigente. Por disposición de las autoridades intervinientes, el camión quedó secuestrado preventivamente y fue trasladado hasta las instalaciones de la sucursal de la empresa, ubicada en el barrio Industrial.

En el procedimiento intervino personal de Criminalística, a cargo del Sargento Aranda, mientras que tomó conocimiento la Dra. Romero, del Ministerio Público Fiscal.