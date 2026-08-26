Vecinos de Trelew piden tarifa eléctrica de invierno para los hogares sin gas



Vecinos que integran la Junta Vecinal del barrio Corradi de la ciudad de Trelew, solicitan al Concejo Deliberante el tratamiento urgente de una tarifa diferencial para las familias que no cuentan con gas natural y utilizan electricidad para calefaccionarse.

El pedido, presentado originalmente en abril de 2025, volvió a ingresar este lunes mediante el Expediente N.º 32.915.

La propuesta contempla ampliar el límite de consumo subsidiado y conformar una mesa de trabajo entre el Concejo Deliberante, la Cooperativa Eléctrica y las asociaciones vecinales.

Según la entidad barrial, el consumo eléctrico de estos hogares puede triplicarse durante el invierno, generando facturas difíciles de afrontar. También advierten sobre el riesgo de cortes, conexiones clandestinas y problemas de salud, especialmente entre niños y adultos mayores.

Fuente: VibraNews