Una falla en la red eléctrica dejó a oscuras a toda Cuba



Cuba volvió a sufrir una falla en su sistema energético y registró un nuevo apagón total durante la noche del domingo. La falla generalizada interrumpió el suministro en la capital, La Habana, y en la totalidad de las provincias del territorio insular, lo que obligó a la puesta en marcha de los mecanismos de contingencia para intentar reestablecer el servicio de manera paulatina.

Según informaron las dependencias oficiales de la estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) y el Ministerio de Energía y Minas, el corte de luz tomó por sorpresa a miles de ciudadanos que permanecían en los espacios públicos de la capital para afrontar las elevadas temperaturas. Hasta el momento, las autoridades del sector no precisaron el motivo técnico que desencadenó el apagón ni determinaron plazos específicos para la normalización del servicio eléctrico para la isla.

La contingencia ocurrió a 24 horas de un episodio similar que había afectado la zona occidental de la isla, incluyendo distritos como Pinar del Río, Artemisa y Matanzas, debido a fallas simultáneas en dos líneas de alta tensión. Con este último evento, los registros internacionales computan seis apagones masivos en lo que va del año 2026, consolidando una tendencia crítica que acumula 11 colapsos de gran envergadura desde los últimos meses de 2024.

El complejo panorama que afronta la población cubana responde a una combinación de variables críticas que debilitaron los movimientos de operación de la infraestructura nacional. Las siete plantas termoeléctricas que sustentan la matriz energética del país superan las cuatro décadas de antigüedad.

Previo al siniestro general, los reportes oficiales estimaban una disponibilidad de apenas 1.035 megavatios para cubrir una demanda proyectada de 3.200 megavatios en las horas pico, lo que marcaba un déficit de abastecimiento superior al 60 por ciento del requerimiento de la comunidad.