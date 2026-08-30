Torres y Sastre recorrieron la obra de Circunvalación en Puerto Madryn

Torres recorrió, junto al intendente Gustavo Sastre, los trabajos de pavimentación que permitirán mejorar la circulación y la seguridad vial de la zona sur de la ciudad. La obra de la Circunvalación prevé un plazo de ejecución de 18 meses y es llevada adelante a partir de una inversión provincial superior a los $7.300 millones. “Esta es una obra que Puerto Madryn merece, que empezó y va a terminar como corresponde”, remarcó el titular del Ejecutivo, destacando que la iniciativa “ratifica nuestra decisión de seguir impulsando la infraestructura urbana en Chubut con obras de calidad que transforman la vida de los vecinos”.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, recorrió los avances de la Circunvalación de Puerto Madryn, una obra enmarcada en el Plan Galina que permitirá optimizar la seguridad vial, agilizar la circulación vehicular y fortalecer la conectividad entre áreas residenciales, turísticas, deportivas e institucionales, acompañando la expansión de uno de los sectores de mayor crecimiento urbano de la ciudad.

En esta ocasión, acompañaron al mandatario el intendente local, Gustavo Sastre, y el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola.

Una obra a la medida del crecimiento de la ciudad

“Esta es una de las obras más importantes del Plan Galina, que comprende no solamente la pavimentación de la circunvalación, sino también colectores cloacales para que Puerto Madryn, que está creciendo exponencialmente, pueda hacerlo hacia la zona sur con los servicios que se merece”, destacó Torres luego de la recorrida.

En el mismo sentido, el mandatario precisó que “es una obra que va a asfaltar también un corredor para dos colegios y la universidad”, y agregó que “este proyecto es posible gracias a una inversión de más de $7 mil millones de pesos. Es una obra que Puerto Madryn merece, que empezó y se va a terminar como corresponde”.

Asimismo, el titular del Ejecutivo sostuvo que “es una obra clave y estratégica para Puerto Madryn, porque permitirá agilizar la circulación y brindar mayor seguridad vial en un sector que no para de crecer”, y ratificó “nuestra decisión de seguir impulsando la infraestructura urbana en Chubut con obras de calidad que transforman de manera directa la vida de los vecinos”.

Características técnicas

La obra “Pavimentación Circunvalación Puerto Madryn – Primer Anillo – Tramo 2 (Calle Victoria de Eizaguirre)” comprende 1,80 kilómetros entre Abraham Mathews y la rotonda de acceso a la Ruta Provincial Interbalnearia (Charles Darwin), y prevé un plazo de ejecución de 18 meses.

El tramo conecta sectores de fuerte expansión urbana y áreas institucionales como el Hospital Modular, el CENPAT, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y diversos clubes y espacios recreativos, consolidando una vía estratégica para mejorar la circulación y la conectividad en la zona sur de la ciudad.

La intervención contempla dos calzadas separadas por un boulevard central, dos carriles por sentido de circulación, estacionamiento paralelo, iluminación integral, señalización vertical y horizontal, obras de drenaje pluvial, pavimentación asfáltica, un nexo cloacal vinculado al colector principal e infraestructura prevista para futuras redes de servicios eléctricos.

De esta manera, el Gobierno del Chubut continúa ejecutando obras estratégicas que mejoran la conectividad, fortalecen los servicios esenciales y acompañan el crecimiento de las ciudades con una mirada de largo plazo, priorizando inversiones que impactan de manera directa en la calidad de vida de los chubutenses.