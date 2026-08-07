Teatro del Muelle: Fin de semana con música y tango

La Subsecretaría de Cultura de Puerto Madryn anunció las distintas actividades que se desarrollarán del jueves 6 al domingo 9 de agosto en el Teatro del Muelle de avenida Rawson 60. La programación incluirá una capacitación para músicos, un espectáculo de canto y dos propuestas de tango orientadas a toda la familia.

Masterclass con Jorge Araujo

El jueves 6 de agosto, a las 20 horas, el reconocido músico Jorge Araujo brindará la masterclass “Qué estudié y cómo lo apliqué”, una propuesta en la que compartirá su experiencia y conocimientos adquiridos a lo largo de su trayectoria.

En el marco de la gira por los shows de “30 años de canciones”, el exintegrante de Divididos propone “un viaje de conocimientos y experiencias únicas”. El valor de la capacitación es de 15.000 pesos y las reservas pueden realizarse al 1132194874.

Araujo tocó junto a destacados artistas como Armando Manzanero, Alejandro Lerner, Luis Salinas, Willy González, Pollo Raffo, Juan Cruz Urquiza, Mono Fontana, Adrián Iaies, F. Rivero, G. Moretto, Fat Fernández y E. Beilin, participando tanto en presentaciones en vivo como en grabaciones.

“La voz no se calla”

El viernes 7 y el sábado 8 de agosto, a las 21 horas, será el turno del espectáculo “Canciones que nacieron para decir lo que un pueblo nunca pudo callar”, una propuesta que une música, resistencia, memoria y esperanza.

El show invita a recorrer un viaje emocional que refleja las luchas de los pueblos y el poder de la música como herramienta de resistencia, convocando al público a sentir, recordar y compartir la esperanza.

La puesta estará protagonizada por Sandra Jaider junto a las alumnas y los alumnos de su taller de canto. Las entradas tienen un valor de 18.000 pesos y pueden adquirirse de manera anticipada al 2804199177. El concepto visual y el diseño digital están a cargo de Conexión Creativa.

El tango, protagonista del domingo

Por otra parte, el domingo 9 de agosto, a las 18 horas, Las y Los Pilluelos del Tango, dirigidos por la profesora Yamilé Ramos, presentarán un espectáculo pensado para toda la familia y, especialmente, para las infancias.

En dicha oportunidad también se realizará un gran show de talentos, en el marco del Mes de las Infancias. La convocatoria está abierta a todas las personas que canten, bailen, ejecuten algún instrumento o desarrollen cualquier disciplina artística y deseen participar del encuentro.

Además, el domingo 16 de agosto, con motivo de celebrar los 18 años del grupo que lidera Ramos, Las y Los Pilluelos del Tango volverán a presentarse desde las 18 horas en el Teatro del Muelle.

Las entradas para cada uno de los espectáculos tienen un valor de 10.000 pesos.