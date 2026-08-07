¿Se puede alquilar un iPhone?



La forma en que los usuarios acceden a los dispositivos de Apple está sufriendo una gran transformación. Ante los crecientes costos de los smartphones de gama alta y la acelerada renovación tecnológica, el alquiler de iPhone se presenta como una alternativa para acceder a los últimos modelos sin la necesidad de realizar desembolsos exorbitantes.

Para llevar adelante esta propuesta, Apple selló una alianza estratégica con la firma de servicios financieros Klarna, que actúa como el motor crediticio y de cobro de las cuotas. Esta modalidad está disponible por el momento únicamente en Estados Unidos, mercado que servirá como prueba piloto para evaluar la respuesta de los consumidores y analizar su posterior expansión a otros países, incluido un eventual desembarco en Argentina.

El nuevo sistema plantea un cambio fundamental en los hábitos de consumo dentro del sector tecnológico. En lugar de vender la propiedad definitiva del celular, la compañía apunta a masificar un canon de uso periódico que garantiza la actualización permanente de los dispositivos.

Detalles y tarifas del plan de suscripción mensual

El programa denominado Apple Upgrade funciona como un arrendamiento directo gestionado a través de la aplicación de Klarna. Tras una evaluación de crédito en el acto, la fintech habilita la financiación sin necesidad de pagar el valor total de lista del teléfono ni comprometer el límite de una tarjeta de crédito tradicional.

Los precios y plazos del servicio varían según la línea de productos elegida dentro del ecosistema de la manzana:

– iPhone: los planes abarcan de 12 a 24 meses y parten desde los u$s17,99 por mes.

– Apple Watch: se ofrecen en contratos de 12 o 24 meses, con cuotas desde u$s11,99 mensuales.

– iPad: cuentan con opciones de 24 a 36 meses, arrancando en u$s11,99 por mes.

– Mac: las computadoras se alquilan a 24 o 36 meses, con valores que inician en los u$s24,99 mensuales.

Requisitos y opciones disponibles al finalizar el contrato

Para acceder al alquiler de un iPhone en Estados Unidos, el usuario debe contratar una línea de telefonía móvil bajo la modalidad de abono mensual con las operadoras habilitadas. El programa permite entregar un equipo usado al momento de la contratación para rebajar aún más la tarifa fija.

Una vez completado el período del contrato administrado junto a Klarna, el cliente puede tomar tres decisiones sobre el dispositivo:

– Devolver el equipo a Apple y dar por finalizado el servicio sin costos adicionales.

– Renovar la suscripción para recibir de inmediato la versión más reciente del iPhone.

– Abonar el valor residual del producto para conservarlo y quedarse con la propiedad definitiva.

Con este movimiento, la tecnológica busca contrarrestar la ralentización en las ventas globales de smartphones. El mes pasado la compañía ya anunció subas de precios para los iPads y MacBooks, y los analistas especulan con que el próximo IPhone 18, que se espera que sea presentado en septiembre, podría estar cerca de los u$s1300, lo que lo convertiría en el modelo más caro de la historia hasta el momento.