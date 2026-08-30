Sastre: «Trabajamos para que cada chico de Madryn tengas las mismas oportunidades»



Puerto Madryn celebró el Día de las Infancias con una gran jornada destinada a los chicos y las familias de la ciudad, que pudieron disfrutar de múltiples propuestas recreativas, juegos y actividades especialmente preparadas para la ocasión. El intendente Gustavo Sastre estuvo presente y destacó el trabajo articulado de las distintas áreas de la Municipalidad para hacer posible una celebración que convocó a la comunidad.

«Cada vez que organizamos una actividad para nuestros chicos, buscamos que puedan disfrutar, encontrarse y compartir con sus familias. Y detrás de cada una de estas jornadas hay muchas áreas del Municipio trabajando juntas, con compromiso y con la convicción de que vale la pena seguir generando estos espacios», sostuvo Sastre.

En este sentido, el Intendente remarcó que las infancias ocupan un lugar central dentro de las políticas que impulsa el Municipio. «Los chicos son una prioridad para nuestra gestión. Todo lo que hacemos tiene que pensar en ellos, porque son nuestro presente y también son quienes van a construir la ciudad del futuro. Queremos que crezcan en una Madryn que les brinde oportunidades, que tenga espacios para disfrutar, para hacer deporte, para aprender y para desarrollarse», afirmó.



Sastre también puso en valor el compromiso de los trabajadores municipales que participaron de la organización. «Quiero agradecer a cada uno de los trabajadores y trabajadoras municipales que hicieron posible este festejo. Cuando hay un objetivo común y todas las áreas tiran para el mismo lado, podemos hacer realidad propuestas como esta, que tienen un impacto muy importante en nuestra comunidad», señaló.

«Gobernar también es estar cerca, escuchar y generar momentos que nos permitan encontrarnos como comunidad. Y hoy ver a tantos chicos disfrutando junto a sus familias es, sin dudas, una enorme satisfacción», agregó el Intendente.

Finalmente, Sastre reafirmó el compromiso de continuar impulsando políticas y actividades destinadas a las nuevas generaciones. «Vamos a seguir trabajando por nuestros chicos, como lo hacemos todos los días. Queremos una ciudad donde tengan cada vez más oportunidades y donde puedan disfrutar de una infancia feliz. Ese también es el Madryn que queremos construir entre todos», concluyó.