Riesgo de corte de prestaciones para afiliados de SEROS



Los bioquímicos presatdores de SEROS advierten que la continuidad de las prestaciones podría verse comprometida, debido a la falta de respuesta de la obra social a los reiterados recamos de los profesionales.

De acuerdo a lo informado por la Federación Bioquímica de la Provincia del Chubut (FEBICH), desde hace más de un año reclaman la recomposición del valor del Nomenclador Bioquímico Único (NBU), que —según sostienen— quedó desfasado frente al aumento de los costos de los laboratorios.

En este sentido, señalan que presentaron estudios contables, cuadros comparativos y propuestas a las autoridades, pero que hasta el momento “no hemos recibido ninguna solución efectiva”.

Los profesionales aseguran que continúan atendiendo a los afiliados absorbiendo costos insostenibles que los llevarán al «colapso».

FEBICH reclamó a SEROS una respuesta “concreta, urgente y responsable” para recomponer los valores y garantizar la continuidad de la prestación.