¿Qué reveló la autopsia del joven muerto en Puerto Madryn?



La Fiscalía de Puerto Madryn intervino ante el hallazgo del cuerpo sin vida de un joven de 25 años, ocurrido durante la tarde del martes en una zona de zanja de guarda, en inmediaciones del Club de Aeromodelismo y del Club de Rubgy.

A partir de las primeras actuaciones se dispusieron distintas medidas para determinar las circunstancias del fallecimiento. En ese marco, se realizó la autopsia, cuyos resultados descartaron la participación de terceras personas. La investigación también incluyó el análisis de registros de cámaras de seguridad y de mensajes enviados previamente por el joven.

De acuerdo con las conclusiones de la autopsia y el conjunto de las diligencias realizadas, incluidos los análisis efectuados por la Policía Científica, se determinó que la muerte fue autoinfligida, por lo que se descartó la intervención de otras personas en el hecho.