Nueva presentación en Madryn del ciclo Músicos Emergentes

Desde la Subsecretaría de Cultura invita a una nueva función del ciclo “Músicos Emergentes”. El espectáculo será el 2 de septiembre a las 20 horas en la Biblioteca Municipal Domingo F. Sarmiento, ubicada en Roque Sáenz Peña 352.

Como es habitual, van rotando las personas que acompañan a los músicos permanentes del ciclo y, en esta ocasión, estarán Auka y Noah junto a la base de los Músicos Emergentes compuesta por Juan Pablo Solco (percusión), Martín Martínez (guitarra eléctrica), Gustavo Gelpi (guitarra electroacústica), Gody Corominas (bajo), Néstor Alfaro (acordeón) y Gustavo Mari (teclados), quienes suman voces de jerarquía en cada presentación.