Microorganismos terrestres podrían sobrevivir en la Luna



Un equipo de científicos de la NASA ha descubierto que ciertos microorganismos terrestres podrían sobrevivir temporalmente en la Luna. Esta investigación, publicada en Science Advances el 19 de agosto, sugiere que algunos hongos y bacterias pueden mantenerse vivos en regiones protegidas de la radiación solar, como las áreas cercanas al polo sur lunar.

La investigación liderada por el científico planetario Prabal Saxena del Centro de Vuelo Espacial Goddard, se basó en simulaciones computacionales y datos del Lunar Reconnaissance Orbiter. Los científicos evaluaron la viabilidad de estos organismos en zonas específicas: Nobile Rim, Connecting Ridge y De Gerlache Rim, usando información sobre temperatura, radiación y geografía lunar.

El estudio no implica que haya vida en la Luna; sin embargo, destaca que microorganismos llevados accidentalmente por astronautas podrían sobrevivir temporalmente, incrementando el riesgo de contaminación biológica y complicando futuras investigaciones.

En sus experimentos, los investigadores encontraron posibles «nichos de supervivencia» en áreas sombreadas, que podrían ser tan pequeñas como la huella de un astronauta. En estos refugios, ciertos microorganismos pueden resistir semanas o hasta meses, dependiendo de las condiciones.

Analizando especímenes como Aspergillus niger, Fusarium, Deinococcus radiodurans, Staphylococcus aureus y Bacillus subtilis, los resultados mostraron que Aspergillus niger es el más resistente, con capacidad de sobrevivir incluso con cierta exposición solar. Este hongo fue detectado en la Estación Espacial Internacional, conocido por su resiliencia a ambientes extremos.

El hallazgo es crucial para las próximas misiones del programa Artemis, que pretende consolidar una presencia humana sostenible en la Luna. Existe preocupación respecto a la introducción de microorganismos terrestres que podrían alterar las muestras lunares y dificultar la diferenciación entre características naturales y contaminación humana.

Este estudio es fundamental para futuras exploraciones, como las misiones a Marte, donde la detección de vida debe ser analizada minuciosamente para evitar confusiones entre orígenes terrestres o marcianos.