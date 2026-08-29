Merino es el nuevo presidente de la UCR

La Unión Cívica Radical de Chubut renovó este sábado sus autoridades durante la Convención Provincial llevada a cabo en la ciudad de Esquel. En la elección, el intendente de Trelew, Gerardo Merino, fue elegido como nuevo presidente del partido.

Merino obtuvo 40 votos, mientras que el dirigente de Esquel, Sergio Guajardo, alcanzó los 25 sufragios. De esta manera, el jefe comunal trelewense quedó al frente de la conducción provincial del radicalismo.

El encuentro reunió a representantes y delegados de diferentes localidades de Chubut, quienes participaron de la jornada en la que se definieron las nuevas autoridades de la organización política.

Las instalaciones de la entidad ruralista estuvieron colmadas, con presencia del presidente saliente de la conducción partidaria provincial, Gustavo Menna y otros dirigentes de distintos puntos de Chubut. Asimismo, asistió Leonel Chiarella presidente de la UCR a nivel nacional.