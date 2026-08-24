Manuel Adorni pidió más tiempo a la Justicia para justificar su patrimonio

Manuel Adorni enfrenta esta semana una instancia crítica en la causa que investiga su presunto enriquecimiento ilícito. El plazo vence este miércoles: la fiscalía le dio 15 días para que justifique distintos aspectos de su evolución patrimonial.

El exjefe de Gabinete, sin embargo, solicitó la suspensión del requerimiento argumentando que todavía no tuvo acceso a todos los elementos de la causa que considera necesarios para su defensa. La estrategia apunta a ganar tiempo antes de responder las 20 preguntas formuladas por el fiscal federal Gerardo Pollicita.

El requerimiento surgió del análisis patrimonial y financiero que realizó la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI). Ese trabajo detectó inconsistencias en la evolución del patrimonio de Adorni y su pareja, Bettina Angeletti.

A través de su abogado, Matías Ledesma, Adorni pidió acceder al teléfono de Matías Tabar. El contratista realizó trabajos en la vivienda del exfuncionario en el country Indio Cuá.

El pedido se limita al contenido relacionado con las obras en ese inmueble y con la relación entre Adorni y Tabar. El juez Ariel Lijo todavía no respondió ese planteo.

La defensa solicitó que se suspenda el requerimiento de justificación patrimonial hasta contar con acceso a esos elementos. El objetivo es contar con más pruebas documentales antes de responder las preguntas del fiscal, una estrategia habitual en casos de esta complejidad.

Según reveló TN, en la fiscalía consideran que uno de los puntos centrales será determinar si Adorni puede aportar documentación respaldatoria. La operatoria con criptoactivos constituye uno de los aspectos incluidos expresamente en el requerimiento fiscal.