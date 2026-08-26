Madryn: Trasladan casillas para despejar Playa Kaiser

Personal de las áreas municipales de Servicios Públicos, Ecología, Tránsito y Transporte de Puerto Madryn lleva adelante un operativo de reordenamiento en Playa Kaiser, que contempla la reubicación de casillas y motorhomes, el despeje y la limpieza de un playón, con el objetivo de generar un espacio más accesible para vecinos y visitantes.

En este marco, se notificó a los propietarios para que trasladen las unidades hacia un sector ubicado aproximadamente a 20 metros de su actual emplazamiento. Además, se dispuso el cerramiento de determinados pasos vehiculares, de manera que el ingreso a la playa se realice solo a través de los senderos habilitados.

En este sentido, como parte de la organización, se mantendrá un único acceso vehicular hacia el mar, lindero a la zanja de guardia. Esta vía permitirá garantizar el ingreso de vehículos de emergencia, servicios de limpieza, bomberos y otros casos particulares que requieran un acceso directo. El plazo previsto para completar la reubicación es el 1 de septiembre.

Regulación del uso de casillas y motorhomes

En relación con la permanencia de casillas y motorhomes durante todo el año, el Departamento Ejecutivo Municipal presentará un proyecto que propone establecer un período específico para su permanencia.

Asimismo, se recuerda que continúa vigente la prohibición de circular o realizar ascensos y descensos por los médanos y acantilados, debido a los riesgos que estas prácticas generan para la seguridad y para la conservación del ambiente. Es por ello que, en los sectores que presentan mayor riesgo, se colocarán bolardos para impedir el ingreso vehicular.

Servicios y reordenamiento en Playa Paraná

En tanto, Playa Paraná mantendrá, como en temporadas anteriores, los servicios de recolección de residuos, baños y presencia permanente de personal municipal. Allí también se prevé la reubicación de casillas y motorhomes con el propósito de ampliar el espacio disponible para quienes concurren con sus vehículos a pasar el día.

Las medidas implementadas forman parte de una estrategia integral del Municipio orientada a mejorar el uso de los espacios costeros, garantizar un acceso más equitativo y preservar las características naturales del frente marítimo.

En este sentido, las acciones contemplan las recomendaciones realizadas por el doctor Alejandro Monti, especialista del Centro Nacional Patagónico (Cenpat), quien elaboró un estudio vinculado con el uso y manejo de la zona costera.