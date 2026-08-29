Las Leonas, campeonas del mundo

En Amstelveen y ante Países Bajos, la Selección Argentina de Hockey venció al combinado local en los penales australianos por 3-1 y se quedó con el Mundial 2026, lo que rompió con la sequía de 16 años sin consagraciones. Al mismo tiempo, conquistó la Copa del Mundo por tercera vez en su exitosísima historia, tras haberlo conseguido en Perth 2002 y Rosario 2010.

Cuando el reloj indicaba el epílogo del segundo cuarto, Yibbi Jansen aprovechó un corner corto y colocó la bocha sobre el poste derecho de la arquera Cristina «China» Cosentino. La apertura del marcador se dio en un contexto de absoluta paridad, aunque lentamente Argentina comenzaba a adueñarse del trámite como así también lo hizo desde el inicio del segundo tiempo.

Tras insistir en múltiples ocasiones, el equipo de Fernando Ferrara consiguió el tan ansiado empate a falta de apenas seis minutos para el final del encuentro. María José Granatto tomó un rebote cerca del arco, no dejó pasar la oportunidad y desató la locura argentina en el estadio Wagener, además de forzar los shootouts.

Con una confianza plena, las jugadoras argentinas se impusieron en la serie de penales australianos frente a un seleccionado de Países Bajos que, sin duda alguna, no pudo reponerse del golpe sufrido durante el cierre del partido. Sofía Cairó fue la encargada de ejecutar el remate decisivo y no le pesó para nada: marcó y Las Leonas volvieron a la sana costumbre, gritar campeón.