La Universidad del Chubut celebró su XIII Colación de Grados en Puerto Madryn



La Universidad del Chubut (UDC) desarrolló, en la extensión áulica de Puerto Madryn, una nueva ceremonia en el marco de su XIII Colación de Grados, para celebrar la entrega de 35 nuevos diplomas a profesionales de diversas carreras. En esta oportunidad los egresos corresponden a la Licenciatura en Enfermería, la Tecnicatura Universitaria en Enfermería, y la Tecnicatura Universitaria en Guardaparque.

La ceremonia fue presidida por la rectora de la Universidad provincial, Marcela Freytes Frey; y el vicerrector, Fernando Menchi; y contó con la participación de secretario académico, Aldo Ana; la directora de la Escuela de Salud Social y Comunitaria, Carolina Nassif; la directora de la Escuela de Producción Ambiente y Desarrollo Sostenible, Mónica Kozykariski; y el delegado rectoral de la Extensión Áulica Puerto Madryn, Marcelo Ortega.

Ante un auditorio repleto de familiares y acompañantes de los nuevos profesionales, la rectora Marcela Freytes Frey destacó el arraigo institucional y el valor estratégico del conocimiento. “Todo este entramado institucional y social nos habla de una Universidad que crece abierta a nuestra comunidad, y ese es justamente el sentido de una Universidad provincial. En la situación que estamos viviendo a nivel país, la apuesta por la defensa de la educación pública y de la ciencia, que hace a la soberanía de una Nación, es fundamental”, expresó.

Finalmente, invitó a la flamante cohorte a mantener un vínculo activo con la casa de altos estudios más allá de la obtención del título: “En nombre de toda la comunidad de la Universidad del Chubut, es un orgullo enorme acompañarlos. Les pedimos que sigan siendo parte de la universidad; los necesitamos en lo cotidiano y en los órganos de gobierno para seguir creciendo. Este momento es un punto de inflexión y de cambio, pero de ninguna manera una despedida”, afirmó.

Por su parte, Alejando Alba, graduado de la Tecnicatura en Enfermería, también brindó unas palabras a los presentes, y resaltó el orgullo de egresar de la Universidad del Chubut y el rol de la universidad pública como generadora de oportunidades, formadora de profesionales y promotora del conocimiento y la reflexión. Alba además puso especialmente en valor el acompañamiento de las familias, amistades, colegas y docentes que fueron parte fundamental del recorrido académico.

Próximas ceremonias

Para culminar el ciclo de colación de grados correspondiente a este 2026, la Universidad del Chubut se prepara para celebrar las últimas dos ceremonias del año. Con un total de 153 nuevos profesionales recibidos, este ciclo marca un récord histórico para la institución, reflejando el crecimiento sostenido de su comunidad universitaria y el compromiso de la UDC con la formación de profesionales en distintas localidades de la provincia.

En este marco, el próximo 16 de octubre se llevará adelante el acto de colación en la localidad de Sarmiento, mientras que el 30 de octubre tendrá lugar en Esquel para marcar el cierre oficial del ciclo de ceremonias de grados 2026.

Con estos próximos encuentros la Universidad del Chubut completará el calendario de colaciones de grados de 2026, un año especialmente significativo para la institución por la cantidad de profesionales que alcanzaron su título y por el crecimiento de su comunidad universitaria en toda la provincia.

Acompañamiento institucional

El acto contó además con la presencia de Horacio Alen, director provincial de Enfermería; Nadia Bravo, subsecretaria de Conservación y Áreas Protegidas; Pablo Tedesco, secretario de Turismo de Puerto Madryn; Diego Gonzalez, secretario municipal de Deporte, Educación y Cultura de Puerto Madryn; Pablo Sappa, subsecretario de Educación Municipal; además del director de la Escuela de Policía Provincial, Luis Moreno; el veterano de la Guerra de Malvinas Jorge Quiroga; Nicolás Ortiz de CENPAT; Mariana Suárez directora del Hospital Ísola; y representantes de CAMAD, CIMA, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la UTN Fr-CH; y diversos organismos de Derechos Humanos.