La réplica del Sable de San Martín se exhibe en Rawson

En una emotiva presentación, de la que participó el gobernador Ignacio Torres, la Asociación Cultural Sanmartiniana de Trelew dejó habilitada este lunes en la Casa de Gobierno en Rawson la exhibición de la réplica del Sable Corvo, emblema del General José de San Martín.

A días del 176° aniversario del Paso a la Inmortalidad del Libertador, ocurrido el 17 de agosto, la réplica del Sable Corvo se exhibirá a lo largo de toda esta semana en una vitrina en el hall principal de la Casa de Gobierno, contando con una guardia de honor de los Cadetes de la Policía del Chubut.

La presentación de este emblema del Libertador José de San Martín, que lo acompañó en las principales batallas por la independencia de Sudamérica, contó además con la participación de un grupo de 80 alumnos de la Escuela N° 746 de Comodoro Rivadavia, quienes se interiorizaron de la historia del sable a partir de los conceptos vertidos por el presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Trelew, Antonio Fritz, quien señaló que «es la primera vez que una exhibición de este tipo se realiza en la Casa de Gobierno».

Con una historia de 13 años, la Asociación Cultural Sanmartiniana de Trelew brinda charlas en escuelas de los distintos niveles educativos, llevando a las aulas la historia del General José de San Martín y sus símbolos.