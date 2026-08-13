INDEC - INFLACIÓN - IPC

En Patagonia la inflación de julio fue del 2%


La inflación de julio fue del 2,1%, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En Patagonia el índice fue del 2%.

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza de 33,8% en los últimos doce meses.

Como se esperaba, se trató de una cifra superior al 1,9% que se había registrado el mes anterior y así se pausó el proceso de desinflación al que apostaba el Gobierno en la segunda parte del año.

«El dato vuelve a confirmar que el proceso de desinflación será lento y sinuoso. La estacionalidad juega un papel importante en la dinámica mensual de los precios y julio lo volvió a demostrar», dijo Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics.

En tanto, los precios acumularon un alza del 19,3% en lo que va de 2026.

La inflación núcleo se mantuvo por debajo de los dos puntos y tuvo una variación de 1,8%, seguida por los precios regulados (2,1%) y los estacionales (4,5%).

Dentro de las distintas regiones pegó más fuerte en el Gran Buenos Aires (GBA), con 2,3%, mientras que en la zona de Cuyo se mantuvo el mismo porcentaje que en junio (1,9%).

El alza en el IPC estuvo condicionada por el aumento en los rubros de Recreación y Cultura (5%), dado el aumento en paquetes turísticos y servicios culturales, y Restaurantes y hoteles (2,8%).

Del otro lado, compensaron Bebidas alcohólicas y tabaco (1,5%) y Prendas de vestir y calzado (-1,3%), siendo estos dos rubros los de menor aumento.

Tras este último dato, se cortó la racha desinflacionaria que había anotado desde marzo y volvió a registrarse una aceleración.

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