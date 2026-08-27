Implementan un sistema de reconocimiento facial para el ingreso al puerto de Rawson

La Secretaría de Pesca de Chubut inició la implementación paulatina de un nuevo sistema de control de acceso al puerto de Rawson, mediante tecnología de reconocimiento facial, con el objetivo de fortalecer la seguridad y optimizar los mecanismos de ingreso. A su vez, se instaló una cámara con lectura automática de patentes, destinada a identificar los vehículos y verificar su documentación, habilitaciones y permisos correspondientes.

Desde la secretaría aseguraron que la incorporación de estas herramientas permitirá modernizar el sistema de identificación de las personas que ingresan al Puerto de Rawson, agilizando los controles y mejorando el registro de los accesos.

Más seguridad

Al respecto, el secretario de Pesca del Chubut, Diego Brandán, indicó que “la nueva tecnología constituye un avance en materia de seguridad y gestión, al incorporar herramientas digitales que permiten contar con procesos más eficientes, ordenados y acordes a las necesidades actuales de la actividad portuaria”.

Además, informó que “la implementación se realizará de manera progresiva, contemplando las distintas áreas y accesos del puerto, con el propósito de garantizar una adecuada adaptación al nuevo sistema”.