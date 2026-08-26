Hasta este jueves, el Aeroparque Jorge Newbery estará cerrado

El Aeroparque Jorge Newbery permanecerá cerrado entre este martes y el jueves 27 de agosto para la ejecución de tareas de mantenimiento preventivo en su pista principal, en el marco de un programa integral de obras de infraestructura que busca acompañar el crecimiento récord de pasajeros y operaciones registrado en los últimos años.

El cierre será desde las 9 horas de este martes hasta las 16 del jueves, período en el que toda la operación será trasladada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, según informaron fuentes del concesionario, Aeropuertos Argentina.

En Ezeiza

Durante la ventana de intervención, Ezeiza absorberá la totalidad de los vuelos que habitualmente operan en Aeroparque, incluyendo servicios de cabotaje y regionales. La decisión fue coordinada con las aerolíneas y organismos públicos en los meses previos, y el anuncio oficial se realizó el 5 de junio, para permitir la reprogramación anticipada de itinerarios, la adecuación de slots y la reorganización de personal en ambas terminales.

Las autoridades aeroportuarias definieron esta franja temporal porque afecta una menor cantidad de operaciones en comparación con otros días de la semana y porque se ajusta mejor a las condiciones meteorológicas esperadas para fines de agosto, reduciendo el riesgo de cancelaciones adicionales por factores climáticos.

En paralelo, se trabajó con los prestadores de servicios terrestres y de handling para garantizar la capacidad de atención en Ezeiza, tanto en mostradores como en posiciones de estacionamiento de aeronaves.

En números, Ezeiza opera en un período similar alrededor de 530 movimientos entre despegues y aterrizajes. Durante la intervención, recibirá unos 940 movimientos, lo que implica un incremento cercano al 80% respecto de su operación habitual.

Aeroparque, por su parte, realizará aproximadamente 180 movimientos en las horas previas al cierre -el 25, entre las 0 y las 9- y en el momento de reapertura -el 27, a partir de las 16-, cuando se retome progresivamente la actividad.

Las obras

El mantenimiento preventivo de la pista se inscribe en un plan estratégico de obras que supera los 85 millones de dólares y que apunta a modernizar la infraestructura y mejorar la experiencia del pasajero.

La primera etapa del proyecto incluyó la ampliación de la Plataforma Norte, lo que otorgó mayor capacidad operativa para aeronaves, la ampliación del PIR (Punto de Inspección y Registro) doméstico y del hall de check‑in, incrementando el espacio disponible y la agilidad en los procesos de embarque, además de mejoras en las vialidades de Arribos Internacionales para un mayor confort en el ingreso a la terminal.

La segunda etapa profundiza en la ampliación de las zonas de preembarque nacional y en la incorporación de tecnología orientada a reducir tiempos de espera. Se proyecta una disminución de hasta un 26% en el tiempo de check‑in y de un 33% en el PIR, gracias a sistemas más flexibles y automatizados, que permitirán gestiones más rápidas y eficientes para los distintos perfiles de pasajeros. A esto se suma la construcción de una nueva sala VIP, la ampliación de la superficie comercial y la incorporación de nuevas propuestas gastronómicas.