Harfuch: “Debe impulsarse la oralización de todos los procesos civiles en todo el país”

El Dr. Andrés Harfuch, integrante de INECIP y director del área de juicio por jurados de la institución, habló con Jusnoticias sobre el avance de la oralidad en los procesos judiciales, especialmente en las causas civiles y comerciales, fijando una clara postura en el marco del debate que comenzará en la Legislatura sobre la reforma de los códigos procesales no penales.

“Nosotros nos hemos dado cuenta, después de casi 40 años de recuperación de la democracia, que teníamos que cambiar los sistemas de justicia; de pasar del sistema escrito y secreto -un sistema no público- a los sistemas orales, públicos, abiertos, donde las pruebas se presentan en una corte, a la luz del sol, de manera continua, para que la gente se entere de qué es”.

En ese sentido mencionó que “la justicia penal avanzó un montón, y la justicia civil comercial no. La justicia civil sigue operando todo por escrito. Ahora en vez de expediente en papel lo hacen digital, pero seguimos sin enterarnos de cómo son los procesos. Y –además- el agravante que tiene es que la Argentina ya ha sido condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la extremada lentitud y demora de esos expedientes”

Harfuch indicó a modo de ejemplo que “en una causa por un simple accidente de un niño en una plaza, que quedó lastimado porque se le vino un juego encima, Argentina tardó 15 años en establecer la sentencia de indemnización; y ese niño que había quedado cuadripléjico fue dos veces al juzgado y nunca vio al juez”.

Impulso a la oralización

El director de juicios por jurados de INECIP afirmó que desde la institución “nosotros estamos claramente impulsando la democracia y la oralización de todo el procedimiento civil en todo el país” y afirmó que hay resistencia al cambio, tanto en abogados como operadores.

“Hay toda una manera de concebir a la abogacía y a la práctica de la abogacía. Hay grandes intereses de estudios jurídicos, a veces mismos también sectores corporativos dentro de los tribunales, que obviamente se resisten al cambio” sostuvo Harfuch.

En ese sentido mencionó que el sistema escrito permite “tener estudios jurídicos donde un abogado exitoso tiene 700, 800 expedientes, con algunos pasantes estudiantes universitarios mal pagados, que les llevan los casos, porque todo opera por escrito; pero en cambio, en los países más avanzados del planeta, que tienen la justicia civil completamente oral, los abogados tienen que ir a las audiencias. Tienen, por supuesto, menos casos, pero a veces ganan muchísimo más dinero, que se reparte en el mercado de la abogacía entre muchos más abogados. Entonces, es un cambio completo”.

Manda constitucional

El representante de INECIP destacó que “hay un problema para esa manera de hacer las cosas: la Constitución quiere, establece y prohíbe que los juicios sean por escrito. Tienen que ser orales. Y ahora es la hora de, realmente implementarlo”.

En cuanto al impacto que tendría un cambio de esas características en la imagen de la justicia si se concreta, aseguró que sería “total, porque, contrariamente a todo lo que uno supone, la gente quiere ver juicios, le interesa muchísimo”.