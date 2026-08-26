

Farmacias Patagónicas inauguró una nueva sucursal en Puerto Madryn, ubicada en San Martín 109 esquina Roque Sáenz Peña, que cuenta con 340 metros cuadrados cubiertos, consolidando su presencia en la ciudad y reafirmando su compromiso con el desarrollo de la región. La apertura se realizó el 26 de agosto y representa un nuevo paso en el crecimiento de una compañía con fuerte arraigo en Chubut.

La nueva sede cuenta con estacionamiento exclusivo de 555 m2, un diferencial pensado para brindar mayor comodidad y facilitar el acceso de los clientes. La propuesta busca ofrecer una experiencia integral que combine cercanía, comodidad, tecnología y servicios adaptados a las necesidades de la comunidad.

Como parte de su compromiso de estar siempre cerca de las comunidades donde está presente, Farmacias Patagónicas cuenta con al menos una sucursal con atención las 24 horas, los 365 días del año, en cada ciudad en la que opera. En Puerto Madryn, las sucursales Fournier y Costanera ofrecen atención permanente durante todo el año. De esta manera, la compañía garantiza dentro de su red un punto de acceso permanente para resolver necesidades vinculadas con medicamentos, salud y bienestar, incluso fuera del horario comercial habitual.

La experiencia de Farmacias Patagónicas también se extiende a sus canales digitales. A través del Mostrador Virtual, los clientes pueden enviar recetas por WhatsApp, realizar consultas técnicas y coordinar la entrega de medicamentos a domicilio, facilitando el acceso al servicio y evitando traslados innecesarios. A su vez, su sitio web y plataforma de e-commerce permiten consultar productos, acceder a información y realizar compras de manera online, ampliando las alternativas de atención y acompañamiento.

Durante la inauguración, Pablo Querol, fundador de Farmacias Patagónicas, destacó la importancia de continuar invirtiendo en la provincia: “Esta apertura representa mucho más que una nueva sucursal. Es una muestra concreta de nuestro compromiso con Puerto Madryn y con la provincia. Queremos seguir creciendo desde nuestra región, generando oportunidades y ofreciendo servicios que hagan más simple y accesible el cuidado de la salud”.

La inauguración también representa una nueva oportunidad para fortalecer el vínculo de la compañía con la comunidad local, a través de la generación de empleo y de una propuesta que busca acompañar las necesidades cotidianas de los vecinos de Puerto Madryn.

Con esta nueva apertura, Farmacias Patagónicas reafirma una manera de crecer basada en la cercanía, el arraigo local y la inversión en la región. Una visión que se sintetiza en su slogan, “Junto a vos, siempre”, y que refleja el propósito de la compañía de acompañar a sus clientes y estar presente en cada momento en que necesitan cuidar su salud y bienestar.