Este jueves se verá un eclipse lunar en Madryn y alrededores

Durante la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto, en Puerto Madryn y alrededores se podrá observar un eclipse total de Luna.

En este marco, las Secretarías de Turismo y de Educación, Cultura y Deportes de Madryn, junto a Patagonia Sky, invitaron a la comunidad desde las 23 del jueves hasta las 02 horas del viernes en el Parador Municipal de la Bajada 9 a participar del fenómeno astronómico con el acompañamiento de Nani Pegoraro, guía especializada en astroturismo.

Para disfrutar de la experiencia de manera confortable, se recomienda llevar silla o reposera y ropa de abrigo. Además, se ofrecerá una bebida caliente a las personas que asistan. La actividad estará sujeta a las condiciones meteorológicas, ya que la presencia de nubosidad abundante o precipitaciones podría dificultar la observación del eclipse.

Los horarios del eclipse

En Argentina, el fenómeno comenzará a las 22:24 del jueves, con el inicio de la fase penumbral. A las 23:34 comenzará el eclipse parcial, cuando la sombra de la Tierra avance sobre la superficie de la Luna.

El máximo del eclipse se producirá a la 1:13 del viernes, mientras que el eclipse parcial finalizará a las 2:52 y la fase penumbral concluirá a las 4:02.

Durante este fenómeno, la Luna atraviesa la sombra proyectada por la Tierra. En ese proceso, parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre y alcanza la superficie lunar. Las longitudes de onda más cortas, como el azul y el violeta, se dispersan con mayor facilidad, mientras que las más largas, como el rojo y el naranja, logran atravesar la atmósfera y llegar hasta la Luna. Por este motivo, el satélite adquiere una tonalidad rojiza o anaranjada, dando lugar al fenómeno conocido como “Luna de Sangre”.

A diferencia de los eclipses solares, no es necesario utilizar filtros ni ningún tipo de protección ocular para observar un eclipse lunar. El fenómeno podrá contemplarse a simple vista y, durante su desarrollo, la Luna se encontrará bien elevada sobre el horizonte, hacia el norte.

Se trata, además, del último eclipse lunar del año, una oportunidad especial para disfrutar de un espectáculo astronómico desde Puerto Madryn.