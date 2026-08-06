Encuentran en Marte un panal de 6 metros de altura



El rover Curiosity de la NASA localizó sobre la superficie de Marte un extenso terreno cubierto por pequeñas fracturas con aspecto de panal, distribuidas alrededor de Miraflores, una estructura rocosa de 6 metros de altura. El hallazgo se produjo durante la exploración de Valle Grande, una zona situada en las laderas del monte Sharp donde el vehículo busca nuevas huellas del pasado acuático del planeta rojo.

Las imágenes fueron captadas los días 19 y 20 de junio de 2026, correspondientes a los soles marcianos 4.930 y 4.931 de la misión. El panorama de 360 grados muestra que las fracturas poligonales de Marte se extienden en todas direcciones y cubren incluso los laterales del promontorio. Cada figura geométrica mide entre 4 y 8 centímetros, unas dimensiones que han permitido al equipo analizar con detalle su forma y composición química.

Curiosity ya había encontrado pequeñas concentraciones similares durante sus casi 14 años de trabajo, aunque nunca una acumulación de esta magnitud. «Hemos visto muchos paisajes fascinantes a través de los ojos de Curiosity, pero este mar de polígonos nos dejó sin aliento», afirmó Ashwin Vasavada, científico del proyecto en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. «Medimos cuidadosamente sus formas y su química y esperamos que los datos contengan pistas sobre cómo se formaron».

Un paisaje marcado por el agua

Algunas de estas estructuras podrían haberse originado cuando antiguos depósitos de barro se secaron y agrietaron. Sin embargo, los especialistas de la NASA mantienen abiertas otras posibilidades, como los ciclos de calentamiento y enfriamiento o la compresión de sedimentos enterrados, un proceso capaz de expulsar el agua acumulada y dejar una red de fracturas sobre el terreno.

La elevada concentración de polígonos convierte a Valle Grande en un enclave especialmente relevante para reconstruir la evolución geológica de Marte. Miles de millones de años atrás, varios lagos y cursos de agua se extendían por las zonas bajas del monte Sharp, una montaña de unos 5 kilómetros de altura que Curiosity asciende lentamente desde 2014. El paisaje seco y frío actual conserva señales de aquella etapa mucho más húmeda.

Miraflores, una roca esculpida

El campo de texturas rodea a Miraflores, un montículo fotografiado por la cámara principal del róver el 11 de junio de 2026 mediante una composición de 11 imágenes. La formación, coronada por una gruesa capa de arena, alcanza aproximadamente 6 metros de altura. Su silueta estrecha y puntiaguda es el resultado de una erosión prolongada que también contribuyó a modelar el valle por el que avanza actualmente el vehículo.

La misión considera que Miraflores fue mucho más ancha antes de que el desgaste eliminara parte de sus materiales durante miles de millones de años. Curiosity continuará examinando tanto el promontorio como el panal descubierto en Marte para averiguar qué proceso produjo estas geometrías. Los datos podrían completar la historia de un entorno que contó con agua, nutrientes y moléculas basadas en carbono, ingredientes que hicieron del antiguo planeta rojo un lugar potencialmente habitable para formas de vida microbiana.