En Río Mayo se reunieron más de 90 mujeres emprendedoras

Este fin de semana pasado, la localidad de Río Mayo fue escenario de un nuevo encuentro de «Raíz Emprendedora», el programa que depende de la Secretaría General de Gobierno del Chubut y que continúa recorriendo distintas localidades de la provincia acercando capacitación, herramientas y oportunidades para mujeres emprendedoras.

En esta oportunidad, más de 90 mujeres colmaron las instalaciones del auditorio de la localidad, participando de una jornada de encuentro, formación e intercambio que permitió fortalecer proyectos, compartir experiencias y generar nuevos vínculos.

Punto Ferial

En este marco, Río Mayo también avanza con el proyecto técnico y presupuestario del «Punto Ferial Irene de Clarke», una inversión estimada en más de 115 millones de pesos destinada a poner en valor el Predio Ferial de la Esquila y generar infraestructura permanente para emprendedores y feriantes.

El proyecto contempla la construcción de 12 módulos feriantes de madera, con una superficie total de 165,60 metros cuadrados, incorporando espacios para comercialización y sectores especialmente acondicionados para la elaboración de alimentos, con instalaciones de agua y desagües.

La iniciativa busca mejorar las condiciones de higiene, seguridad y operatividad, y al mismo tiempo fortalecer un espacio estratégico donde confluyen la producción, el comercio, la gastronomía, la cultura y el turismo.