En julio creció un 21,2% la llegada de turistas por avión

Si bien el turismo internacional registró en julio de 2026 un saldo negativo de 398 mil visitantes, como resultado de una mayor cantidad de salidas al exterior que de ingresos al país, las llegadas de turistas extranjeros por vía aérea crecieron un 21,2% interanual.

Exactamente, durante el mes arribaron a la Argentina 830,2 mil visitantes no residentes por todas las vías internacionales. De ese total, 466,2 mil fueron turistas (es decir, permanecieron al menos una noche) y 363,9 mil excursionistas.

En sentido contrario, salieron del país 1.228,2 mil visitantes residentes, entre ellos 697,2 mil turistas y 531,1 mil excursionistas. De esta manera, el balance fue negativo tanto entre los turistas, con una diferencia de 230,9 mil personas, como entre los excursionistas, con 167,1 mil.

Brasil fue el principal mercado del turismo receptivo y concentró el 36,1% de los turistas extranjeros que llegaron al país. A continuación se ubicaron Uruguay, con el 16%, y el bloque denominado “Resto de América”, con el 10,8%.

Entre los argentinos que viajaron al exterior, Brasil también encabezó las preferencias, con el 22% del total. Le siguieron Paraguay, con el 15,2%, y los países incluidos en “Resto de América”, con el 14,9%.

La vía aérea fue la más utilizada en ambos sentidos. El 54,1% de los turistas no residentes llegó en avión, mientras que el 34,2% ingresó por vía terrestre y el 11,6% por pasos fluviales o marítimos. Entre los turistas argentinos, el 55,8% salió por vía aérea, el 36,4% por vía terrestre y el 7,9% restante por vía fluvial o marítima.

Crecieron las llegadas por vía aérea

Uno de los datos positivos del informe fue el crecimiento del turismo receptivo aéreo. En julio arribaron por esa vía 252,5 mil turistas no residentes, un 21,2% más que en el mismo mes de 2025.

Por su parte, 388,7 mil turistas residentes viajaron al exterior en avión, lo que representó una disminución interanual del 1,3%. Aun así, el movimiento aéreo internacional terminó con un saldo negativo de 136,2 mil turistas.

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery concentraron el 77,1% de las llegadas aéreas de turistas extranjeros y el 80,6% de las salidas de argentinos.

Por ambas terminales ingresaron 194,5 mil turistas no residentes y salieron 313,4 mil residentes, por lo que el saldo fue negativo en 118,9 mil personas.

Brasil fue el principal origen de los turistas extranjeros que arribaron por Ezeiza y Aeroparque, con 73,7 mil viajeros. Le siguieron “Resto de América”, con 46,4 mil, y Chile, con 24 mil.

En cuanto al turismo emisivo, Europa fue el principal destino de quienes partieron desde esos aeropuertos, con 74 mil turistas. Detrás se ubicaron Brasil, con 73 mil, y “Resto de América”, con 72 mil.

Hoteles y viajes por vacaciones

Los turistas no residentes contabilizaron 2,1 millones de pernoctaciones y tuvieron una estadía promedio de 10,8 noches. Los visitantes procedentes de Europa registraron la permanencia más prolongada, con un promedio de 24,2 noches.

En tanto, los turistas argentinos acumularon cerca de 4,8 millones de pernoctaciones en el exterior, con una estadía promedio de 15,2 noches. Los viajes más extensos tuvieron como destino “Resto del mundo”, con 33,7 noches, y Europa, con 24,9 noches.

Los hoteles fueron el alojamiento más utilizado: fueron elegidos por el 51,6% de los turistas extranjeros y por el 49,9% de los argentinos que viajaron fuera del país. Entre los visitantes no residentes también se destacaron las casas de familiares o amigos, con el 22,2%, y el alquiler de viviendas, con el 21,5%.

Las vacaciones y el ocio fueron el principal motivo del viaje para el 64,5% de los turistas extranjeros y para el 67,9% de los residentes que salieron del país. Entre quienes visitaron la Argentina, el segundo motivo más mencionado fue la visita a familiares o amigos, con el 18,8%.