En el Congo, los casos de ébola superan los 3200

La agencia de alimentos de la ONU pidió financiación inmediata, advirtiendo que el agravamiento del hambre está socavando la respuesta a un brote de ébola en la República Democrática del Congo (RDC), que ya ha infectado a más de 3200 personas.

“El ébola se alimenta de los retrasos, el miedo y el hambre”, afirmó el director ejecutivo interino del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Carl Skau. “Detener este brote requiere que todos estén implicados y que las comunidades estén en el centro”.

Declarado en el este de la RDC el 15 de mayo, el brote de ébola es el de crecimiento más rápido registrado hasta la fecha. El ébola plenamente desarrollado causado por el virus Bundibugyo se caracteriza por hemorragias graves y una tasa de mortalidad de alrededor del 40%.

Lo que hay que saber

Este es el mayor brote de ébola causado por el virus Bundibugyo hasta la fecha, según la última actualización de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

48 zonas sanitarias de cinco provincias del este de la RDC están afectadas: Ituri, Kivu del Norte, Kivu del Sur, Tshopo y Alto Uele

Ituri, el epicentro del brote, sigue siendo uno de los focos de hambre más graves del país, con 1,9 millones de personas que afrontan niveles de inseguridad alimentaria de crisis o peores

Más de 2,65 millones de personas en las 48 zonas sanitarias afectadas por el ébola afrontan inseguridad alimentaria aguda, incluidas más de 628.000 personas en condiciones de emergencia, según la Clasificación Integrada de las Fases de laSeguridad Alimentaria.

Los alimentos están en primera línea de la contención

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU emitió una contundente advertencia de que la asistencia alimentaria y la logística son fundamentales para contener el brote.

“La asistencia alimentaria está en primera línea de la contención del ébola”, afirmó Skau. “Ayuda a las familias a quedarse en casa, facilita el aislamiento seguro, genera confianza con las comunidades y permite que los equipos sanitarios sigan desplazándose. Sabemos qué funciona. Lo que necesitamos ahora es la rapidez y los recursos para ampliar la respuesta antes de que este brote supere a la respuesta”.

Estos esfuerzos también ayudan a reducir los desplazamientos de personas en busca de alimentos, facilitan el aislamiento seguro, reducen el riesgo de estrategias perjudiciales para hacer frente a la situación y crean las condiciones sociales para que los actores sanitarios puedan trabajar de forma segura y eficaz, señaló la agencia.

¿Qué está haciendo la ONU?

La ONU está ayudando activamente a las autoridades a responder al brote, entre otras cosas a través de su agencia de alimentos, la OMS y el Fondo para la Infancia (UNICEF).

Desde el inicio del brote, el Servicio Aéreo Humanitario de las Naciones Unidas, gestionado por la agencia, ha operado 495 vuelos, transportado a 3395 trabajadores humanitarios y entregado 56 toneladas métricas de cargamento esencial a lugares de primera línea, incluidas provincias recientemente afectadas como Alto Uele y Tshopo

El PMA ha entregado más de 160.000 comidas calientes a pacientes, contactos y trabajadores de primera línea en 17 centros de tratamiento y aislamiento

El PMA también ha proporcionado raciones de alimentos secos a 23.000 personas en Kivu del Norte, Kivu del Sur e Ituri, incluidas 14.000 personas en cuarentena que reciben asistencia alimentaria mensual

Otras 36.000 personas en las zonas afectadas por el ébola han recibido asistencia alimentaria general

Desafíos por delante

La rapidez y los recursos son los principales desafíos, y cada retraso da al ébola más margen para propagarse, mientras que las carencias de logística, asistencia alimentaria y apoyo comunitario corren el riesgo de debilitar los esfuerzos de contención, según el PMA.

Al mismo tiempo, la inseguridad, las dificultades de acceso, los disturbios comunitarios y la limitada capacidad operativa en las zonas recientemente afectadas siguen complicando la vigilancia, el movimiento de suministros y la ampliación de la respuesta.

Para mantener todas las operaciones en RDC durante los próximos seis meses, el PMA necesita 293,6 millones de dólares, lo que incluye la financiación de la logística de emergencia y la asistencia alimentaria en Ituri y otras zonas afectadas.