El oficialismo logró la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Considerada por el oficialismo como una de las reformas «más trascendentes de los últimos años», logró media sanción este miércoles en la Cámara de Diputados la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con el fin de establecer como «misión primaria y fundamental» de esa entidad la de «preservar el valor de la moneda», al tiempo de prohibir el financiamiento al Tesoro Nacional.

El proyecto impulsado por el Gobierno obtuvo 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones. Junto a La Libertad Avanza votaron sus aliados del interbloque Fuerza del Cambio, el Pro, la UCR, el MID, José Luis Garrido y Karina Banfi. También acompañaron los representantes de las gobernaciones de Misiones, Neuquén, Salta, San Juan y Tucumán.

Lo mismo hicieron 12 de los 18 integrantes de Provincias Unidas: los cordobeses Carolina Basualdo, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Juan Schiaretti y Alejandra Torres; los jujeños Jorge Rizzotti e Inés Zigarán; los santafesinos Gisela Scaglia y José Núñez; el chubutense Jorge «Loma» Ávila; la mendocina Lourdes Arrieta; y el rionegrino Sergio Capozzi.

También votó a favor Maximiliano Ferraro, a diferencia de su compañero de bloque Mónica Frade que se abstuvo. El resto de las abstenciones fueron de los 3 diputados de Elijo Catamarca; Nicolás Massot de Encuentro Federal; y Martín Lousteau, Pablo Juliano, Mariela Coletta y Juan Brügge de Provincias Unidas.

En contra votaron 92 integrantes de Unión por la Patria; los 4 del Frente de Izquierda; los santafesinos Esteban Paulón y Pablo Farías de Provincias Unidas; Miguel Pichetto, la cordobesa Natalia de la Sota, el puntano Jorge «Gato» Fernández y Marcela Pagano.

La iniciativa fue defendida en comisiones por el presidente del BCRA, Santiago Bausili, y obtuvo dictamen en el final de una segunda reunión, a la que asistieron economistas afines a LLA, el pasado 12 de agosto.

En tanto, el presidente Javier Milei había presentado el proyecto por cadena nacional el 30 de julio, en pleno Mundial, y expresó que esta reforma «viene a poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación».

Entre las principales modificaciones a la Carta Orgánica, la primera es definir como misión central del BCRA «la preservación del valor de la moneda nacional». En ese sentido, elimina los objetivos múltiples definidos en la reforma de 2012 durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont, bajo la presidencia de Cristina Kirchner.

A su vez, se establece la prohibición de que la entidad financie al Tesoro y se endurecen las condiciones para remover al presidente del BCRA y los integrantes directorio (exigiendo causales específicas), que, además de ser decretada por el Ejecutivo, deberá tener la aprobación de dos tercios de los presentes de ambas cámaras del Congreso.

También prevé la eliminación de las reservas de libre disponibilidad; fija cambios en la distribución de utilidades y un mecanismo para cancelar progresivamente las letras intransferibles y los adelantos transitorios acumulados en el activo de la entidad.

Después de 30 minutos de escándalo en el recinto, se llevaron a cabo las votaciones por Título que resultaron con 138 afirmativos, 110 negativos y 7 abstenciones en el I; y 142 votos negativos, 107 negativos y 6 abstenciones, en el II.

Fuente: Parlamentario