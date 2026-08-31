El nuevo satélite argentino ya está preparado para iniciar la campaña de ensayo ambiental

El satélite argentino SABIA-Mar (Satélite de Aplicaciones Basadas en la Información Ambiental del Mar) superó con éxito una nueva revisión realizada en las instalaciones de INVAP, en San Carlos de Bariloche, y quedó preparado para iniciar su campaña de ensayos ambientales.

Durante tres jornadas, expertos nacionales e internacionales evaluaron el trabajo realizado por los equipos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) e INVAP y verificaron los avances alcanzados en el desarrollo del satélite.

En el marco de la revisión también se presentaron los resultados exitosos de las pruebas realizadas por la empresa VENG sobre distintos instrumentos del SABIA-Mar, en las instalaciones de la CONAE en Córdoba.

Finalizada la evaluación, la Junta Revisora dio el visto bueno para avanzar con la campaña de ensayos ambientales. En esta nueva etapa, el satélite será sometido a diferentes pruebas que permitirán comprobar su funcionamiento frente a condiciones similares a las que deberá atravesar durante su lanzamiento y operación en el espacio.

Desarrollado por la CONAE bajo los lineamientos de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, SABIA-Mar tiene previsto su lanzamiento durante el primer semestre de 2027. La misión está orientada principalmente al estudio del mar y las zonas costeras y permitirá generar información estratégica para la protección de los recursos naturales, la actividad productiva y la vigilancia de la Zona Económica Exclusiva.

El proyecto cuenta con la participación de capacidades científicas, tecnológicas e industriales argentinas, con INVAP como contratista principal para el diseño y la construcción del satélite y la participación de VENG en la misión.

Con esta nueva instancia superada, SABIA-Mar continúa avanzando en las etapas finales de preparación hacia su lanzamiento.