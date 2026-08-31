El Instituto Fleming trabajará en conjunto con los hospitales de la cordillera chubutense

La Secretaría de Salud de Chubut firmó y puso en marcha un convenio con el prestigioso Instituto Alexander Fleming de Buenos Aires, a través del cual especialistas en diagnóstico por imágenes realizan la interpretación remota de mamografías efectuadas en el Hospital Rural de Trevelin.

El acuerdo, vigente desde el 1 de agosto de este año, forma parte de un trabajo conjunto llevado a cabo con la Unidad de Mastología del Hospital Zonal de Esquel.

Desde la Secretaría de Salud se informó que en los próximos días la misma modalidad se implementará en el Hospital Subzonal de El Maitén, con el propósito de fortalecer el tamizaje de cáncer de mama en toda la Comarca Andina.

Los informes remotos se suman como una herramienta fundamental que se articula directamente con el Hospital Zonal de Esquel, desde su Unidad de Mastología, un servicio de excelencia y referente en la Patagonia para el seguimiento y tratamiento de casos que requieran derivación.



Integración digital y circuito asistencial

En referencia a la toma de imágenes y carga, las mamografías realizadas en Trevelin se exportan en tiempo real desde el software de adquisición a la plataforma Visual Médica (PACS virtualizado), donde el técnico suma las observaciones clínicas de la paciente.

Los especialistas del Instituto Fleming acceden a la plataforma, evalúan los estudios y emiten el informe correspondiente en plazos reducidos.

De ese modo, se efectúa el registro en la Historia de Salud Integrada (HSI), el servicio local vincula el informe de la paciente a dicho sistema digital, permitiendo que el médico solicitante acceda de forma digital e inmediata a los resultados.

Asimismo, se realiza una articulación en red con el Hospital Zonal de Esquel, ya que ante hallazgos que requieran una evaluación de mayor complejidad, los profesionales de la Unidad de Mastología acceden de forma directa a las imágenes y al informe en Visual Médica, continuando el seguimiento clínico a través de la HSI de manera fluida y coordinada.

En este marco, con la incorporación del Hospital Subzonal de El Maitén en los próximos días, la provincia reafirma su compromiso con la modernización del sistema público de salud, garantizando el derecho a un diagnóstico oportuno, equitativo y de máximo nivel profesional para las mujeres chubutenses.