Diputados aprobó la ley de Inocencia Fiscal II

La Cámara baja aprobó y giró al Senado el proyecto de ley de «Inocencia Fiscal II», cuyo objetivo es sumar contribuyentes a este régimen, dado que desde el Gobierno estiman que hay unos 170 mil millones de dólares fuera del sistema financiero. Luego de dos horas de debate, la iniciativa recibió 139 votos positivos, 110 negativos y 2 abstenciones.

A pedido de los aliados, en el dictamen del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo se establecieron límites para funcionarios, a raíz del antecedente Manuel Adorni.

Entre los principales cambios, con el fin de incentivar a los ahorristas, se eliminan los topes de ingresos y patrimonio que rigen para acceder al régimen y se flexibiliza el concepto de «discrepancia significativa», sobre lo declarado por el contribuyente y lo detectado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Tras la votación en general, la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado no aceptó propuestas de modificación y solicitó la votación de forma nominal por título, que resultó con 143 votos afirmativos, 108 negativos.

De esta manera, el Título 1 (comprende Capítulo 1 -con art. 1 y 2-, y Capítulo 2 -art.3 al 13-), el Título 2 (art. 14 al 16), Título 3 (art 17 al 18) y Título 4 (art 19) cosecharon 139 votos afirmativos, 110 negativos y 2 abstenciones.