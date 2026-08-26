Detectan cocaína en un recién nacido en Comodoro Rivadavia e interviene la Justicia



Un procedimiento policial y judicial se llevó a cabo este martes en la Clínica del Valle de Comodoro Rivadavia, luego de que profesionales médicos de la institución denunciaran un caso de consumo materno de cocaína que afectó de forma directa a un recién nacido.

La intervención se inició tras la alerta cursada desde la Terapia Intensiva Neonatal del establecimiento. Según la información brindada el bebé —de sexo masculino y nacido el pasado 24 de agosto— fue derivado inicialmente a internación conjunta con su madre. Sin embargo, a las pocas horas de vida comenzó a presentar hipotermia refractaria a las medidas iniciales, lo que motivó su posterior traslado e internación en el área de cuidados intensivos. Actualmente, el neonato se encuentra estable.

Durante el abordaje del equipo médico, los facultativos observaron además que los progenitores, identificados como E. G. M. (30) y D. Al. D. (35), mostraban severas dificultades para comprender y acatar las pautas de cuidados básicos hacia el lactante.

Ante la gravedad del hecho, se dio participación inmediata a las autoridades judiciales, al Juzgado de Familia y al Servicio de Protección de Derechos de la Niñez, Familia y Adolescencia. En horas de la tarde, el comisario inspector Diego Silva, jefe de la Seccional Segunda, acompañó la presencia del personal del Servicio de Protección en la clínica.

Tras reunirse con los médicos e interiorizarse del cuadro clínico y social, el organismo de protección determinó que los padres no asumirán la responsabilidad ni la tenencia del recién nacido. Para resguardar al menor, se activó el Protocolo de Actuación ante un recién nacido en situación de vulnerabilidad.

Por estas horas, las autoridades evalúan las alternativas para la custodia del bebé una vez que reciba el alta médica, contemplando la entrega a la familia extendida (abuelos paternos o maternos), a referentes afectivos (tías) o la derivación a redes de apoyo comunitario como la “Casa del Niño” en Comodoro Rivadavia. Mientras se resuelven las medidas cautelares, el menor permanece bajo internación en el área de neonatología.